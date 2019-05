Kooperáció

Hidrogéntechnológiai fejlesztésekről állapodott meg a Mol és az InoBat

Hidrogén üzemanyagcellás projektek kelet-közép-európai fejlesztéséről szóló szándéknyilatkozatot írt alá a Mol-csoport az InoBat akcelerátor céggel.



A Mol pénteki közleménye szerint az együttműködés a hidrogénbeszerzést és -ellátást, a hidrogénben gazdag folyékony üzemanyagok kifejlesztését és tesztelését, valamint az üzemanyag-forgalmazást és értékesítést segítheti. Emellett lehetőség nyílik egy új, üzemanyag-újrahasznosítással is foglalkozó termelőüzem létrehozására is.



Világi Oszkár, a Mol csoport Innovációs ügyvezető igazgatója a közlemény szerint elmondta, hogy a Mol a mobilitás várható átalakulása miatt szorgalmazza az innovatív projektek támogatását a térségben.



Marian Bocek, az InoBat társalapítója és ügyvezetője úgy véli, hogy a Mol több évtizedes tapasztalataival felgyorsíthatják a hidrogén üzemanyagcellás technológiák használatát, továbbá integrált európai alternatív üzemanyag és e-mobilitási értéklánc is létrejöhet. Várakozása szerint a fejlesztések a régi piacok átalakítása mellett újakat is hozhatnak.



A prágai központú InoBat közös vállalkozások létrehozásával kapcsolja össze a térség energetikai iparvállalatait a legkorszerűbb technológiákkal. Ennek keretében kutatási, fejlesztési és tesztelési platformokat üzemeltetnek, illetve elektromobilitási, energiatárolási, és üzemanyag-fejlesztéshez használható gyártósorok tervezésében is részt vesznek.