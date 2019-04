Gazdaság

Opten: egyre több a tisztán hazai érdekeltségű milliárdos cég Magyarországon

A milliárdos cégek száma nő, de a külföldiek aránya évek óta folyamatosan csökken. 2019.04.29 20:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Egyre több a tisztán hazai érdekeltségű milliárdos cég Magyarországon, már közel hatezernek az árbevétele haladja meg az évi 1 milliárd forintot - közölte az Opten céginformációs szolgáltató hétfőn.



Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója a közleményben kifejtette: 5811 tisztán hazai és 2967 külföldi érdekeltségű cég éves árbevétele haladja meg az évi 1 milliárd forintot. A milliárdos cégek száma nő, de a külföldiek aránya évek óta folyamatosan csökken.



A külföldi érdekeltségű cégek aránya a 100 millió feletti szegmensben 6 év alatt 17 százalékról 13 százalékra, az 1 milliárd feletti szegmensben pedig 40 százalékról 33 százalékra esett. Abszolút értékben azonban a külföldi nagyvállalatok sem fogynak, sőt az elmúlt években minimálisan emelkedett is a számuk.



A Magyarországon befektető top 20 ország közül a tradicionális partnernek számító németországi tulajdonosok még mindig a lista élén vannak, de a hozzájuk köthető hazai cégek száma folyamatosan csökken. Hasonló a helyzet Ausztriával, Hollandiával és Franciaországgal.



A külföldi tulajdonosok között ugyanakkor erősen feljövőben vannak a szomszédos országok, Ukrajna, Szlovákia és Szerbia.



Közölték, offshore országok is szerepelnek még a top 20-as országlistán, de úgy tűnik, az ügyeskedők kezdenek visszaszorulni, vagy legalábbis más, kifinomultabb módszerekkel operálni. Az adatok alapján a Ciprushoz, Seychelles-hez és Luxemburghoz közvetlenül köthető cégek száma is csökkenőben van Magyarországon.