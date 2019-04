Gazdaság

Idén a SZÉP-kártya és a készpénz mellett döntött a munkavállalók többsége

A tavalyi 38 százalékkal szemben idén 54 százalékra nőtt a SZÉP-kártya részesedése a cafeteria-juttatások összértékén belül. 2019.04.20 20:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bár a munkáltatók többsége idén is megtartotta az előző évben kínált cafeteria-elemeket, az adóelőnye miatt kiemelt helyzetbe került a SZÉP-kártya, illetve a pénzkifizetés teszi ki a teljes cafeteria-juttatások 94 százalékát - derül ki a BDO Magyarország legfrissebb összegzéséből.



Az MTI-hez eljuttatott felmérés ezer munkavállaló idei választásait összegzi, ők valamennyien a BDO cafeteria-tanácsadási szolgáltatását igénybe vevő vállalatok alkalmazottai.



A tavalyi 38 százalékkal szemben idén 54 százalékra nőtt a SZÉP-kártya részesedése a cafeteria-juttatások összértékén belül. A teljes cafeteria-juttatásokat tekintve a vendéglátás alszámla a legnépszerűbb 30 százalékkal, míg a szálláshely 16, a szabadidő alszámla pedig 8 százalékos részarányt képvisel. A növekedés nem meglepő, mivel a cafeteria-rendszer év eleji átalakulása nyomán a legnépszerűbb elemek közül egyedül a SZÉP-kártya tarthatta meg adómentességét.



Az azonnal elkölthető cafeteria-elemeknek (például a korábbi Erzsébet utalványnak) a helyét a pénzkifizetés váltotta fel, ez az elem idén a teljes cafeteria-érték 40 százalékát képviseli. A pénzkifizetés népszerűségének az az oka, hogy az alacsonyabb keresetű munkavállalók az üdülési juttatással szemben a hétköznapi kiadásokat támogató, azonnal elkölthető elemeket preferálják.



Bár a pénzkifizetés adózása már nem tér el a munkabérétől, a cégek mindegyike fenntartotta ezt a lehetőséget, sőt, egy részük a többlet adóteher bizonyos hányadát vagy egészét is átvállalta. Ennek okai között megemlíthető, hogy a béren kívüli juttatások motivációs hatása jóval hosszabb ideig érvényesül, mint egy hasonló mértékű béremelésé - olvasható a közleményben.



A BDO Magyarország felmérése szerint emellett az alapbérbe épített cafeteria-elem megemelte volna egy sor bérhez kötődő juttatásnak, például a túlóradíjnak is az összegét.



A változások nagy vesztesei a hosszabb távú megtakarítást ösztönző önkéntes pénztárak: míg tavaly az önkéntes nyugdíj-, illetve egészségpénztárakba átutalható támogatások együttesen 13 százalékát tették ki a cafeteria-juttatásoknak, idén ez az arány alig éri el a 3 százalékot.



Az óvodai-bölcsődei költségek térítése továbbra is adómentes maradt, részaránya mégsem emelkedett 1,2 százalék fölé, mivel a munkavállalóknak csupán kis hányadát érinti ez a juttatás.



A közlemény idézi Kis-Makár Andreát, a BDO Magyarország vezető cafeteria tanácsadóját, aki elmondta: "a korábbi sokszínű cafeteria-palettán ma egyértelműen a SZÉP-kártya és a pénzkifizetés a két meghatározó elem, ennek ellenére a vállalatok többsége a következő évben sem tervezi cafeteria-rendszerének átalakítását, racionalizálását."