Vigyen haza egy "darabka repülőt"!

Businessülések, repülős mentőmellények és egy 'vészcsúszda' is szerepel az év egyik legkülönlegesebb árverésén

A lehető legtrendibb berendezési tárgyakra, szobadíszekre tehetnek szert azok a cégek vagy szórakozóhelyek, akik időben lecsapnak egy most futó online aukción a Boeing üléssorára, a fedélzeti légzőmaszkokra, repülős mentőmellényre, esetleg egy komplett székpárra a business class-ról. 2019.04.10 10:19 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A közelmúlt egyik nagy durranása volt, mikor a Corvin mozi úgy döntött, csereérett székeit eladja a rajongóknak. Akkor több százan álltak sorban ezekért az épület előtt. Most itt egy elég komoly vetélytárs, ami az exkluzivitást illeti: egy friss árverésen akár komplett repülőgép-belsőre, vagy annak egy-egy ikonikus darabjára is szert lehet tenni. Jó hír ráadásul, hogy online aukció lévén itt több órás sorban állásra se kell készülni.



A szóban forgó, komplett fedélzeten eddig a Europe Crew Academy jóvoltából légiutas-kísérők oktatása zajlott, így természetesen valódi, működőképes és a repülőgépeken is használatos eszközökről van szó, a rendszerben még az elektronikai berendezések is működőképesek és hibátlanok. A miliő ideális lehet repülőgép-szimulátorok számára: a vendégek élménye igazán teljessé válhat az üléssorokkal, konyhával és kommunikációs modullal felszerelt géptörzsben, de egy szórakozóhely, vagy egy moziszoba is elég különlegessé tehető ezekkel a tárgyakkal berendezve.



Az I. osztály örökös kényelmét vásárolhatja meg otthonra bárki egy igazi dupla businessüléssel, de szerepelnek a kínálatban klasszikus, mindenki számára ismerős tripla üléssorok is, amelyeket szintén senki nem hagy majd szó nélkül, ha egy lakásban, vagy egy kocsmában látja.



A sor folytatódik: az Intergavel által szervezett aukción akad Boeing 737-es repülőgéphez gyártott menekülőcsúszda is, amit titkon mindenki szeretne kipróbálni, de közben hálát ad a sorsnak, hogy mégsem kell megtennie. Aki kisebb emlékekkel is megelégszik, annak is juthat egy-egy biztonsági öv, mentőmellény, oxigénmaszk vagy épp egy-egy ritkaságszámba menő füstcsuklya (smoke hood). A nosztalgiázni vágyók nagy kedvencei pedig azok a kocsik (trolley-k) lesznek, amelyeket a kabinszemélyzet - étellel és itallal megrakodva - tolt a széksorok között. Ezek közül több még a néhai MALÉV Tu-154-es gépein volt használatban. Az online aukció május 6-án zárul.

Egy dupla business ülés a nappaliba?