Fogyasztóvédelem

ITM: Magyarország élen jár a veszélyes termékek kiszűrésében

hirdetés

Magyarország élen jár a nem biztonságos termékek kiszűrésében, ugyanis az aktív fogyasztóvédelmi jelenlétnek köszönhetően tavaly a harmadik legtöbb riasztást küldte a RAPEX-be, az unió nem élelmiszer jellegű veszélyes termékeket tartalmazó adatbázisának riasztási rendszerébe - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szombaton az MTI-vel. Kara Ákos, a tárca államtitkára az MTI-nek elmondta, a minisztérium akkreditált vegyipari és műszaki laboratóriumai rendszeresen vizsgálják a kereskedelmi forgalomban elérhető árukínálatot.



A közlemény szerint a veszélyes termékek kiszűrése céljából 2018-ban 31 országból összesen 2257 riasztás érkezett az Európai Unió gyorsriasztási rendszerébe. Az itt megjelenő termékeket az uniós tagállamok is ki tudják vonni a saját piacukról. Magyarország tavaly 172 értesítést küldött, ezzel Németország és Franciaország mögött dobogós helyen végzett a nem biztonságos termékek felkutatásában és a társhatóságok riasztásában.



Minden második termék kiszűrése a legfiatalabbak védelmét szolgálta, a magyarországi riasztások több mint harmadára játékok, közel ötödére gyermekruhák miatt volt szükség. Tizenhárom százalékkal még a dekorációs fényfüzérek kerültek be a leginkább problémás árucsoportok közé.



A leggyakrabban feltárt kockázatokat az áramütés, a fulladás, az égési sérülés és a tiltott vegyi anyag okozta veszély jelentette.



A fogyasztóvédelmi hatóság a nem biztonságos termékeket kivonta a forgalomból, így azok sem a hagyományos, sem az online kereskedelemben nem kaphatóak - áll a közleményben.



Kara Ákos, az ITM infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára az MTI-nek elmondta, ha egy termék veszélyesnek bizonyul, a fogyasztóvédelmi hatóság nemcsak arról intézkedik, hogy az lekerüljön az üzletek polcairól, hanem indokolt esetben a vásárlóktól való visszahívására is kötelezi a forgalmazót, kereskedőt. 2018-ban 189 termék esetében jártak el így.