Otthon Melege Program

Folytatódik a konvektorcsere-program

Folytatódik az Otthon melege program konvektorcsere alprogramja, amelynek keretösszege 2 milliárd forint lesz, az érdeklődők pályázataikat országosan május 20-tól küldhetik be - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fenntarthatóságért felelős államtitkára a Construma építőipari kiállítás részeként felépült ÖkoCity bemutatóház megnyitóján szerdán Budapesten.



Weingartner Balázs az alprogramról elmondta, a támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 60 százaléka, akár 750 000 forint is lehet. Az államtitkár hangsúlyozta, az alprogramban nem csak a konvektorok cseréjére, hanem már a teljes fűtési rendszer korszerűsítésére is lehet pályázni.



Weingartner Balázs kiemelte, a pályázat részletes leírása már elérhető (konvektor2019.nfsi.hu/portálon), az érdeklődőknek azt javasolta, hogy minél előbb tanulmányozzák át a dokumentumokat.



A pályázati kiírásban megfogalmazott műszaki elvárásoknak megfelelő gázkonvektor készülékekre darabonként 60 százalékos támogatás mellett bruttó 96 ezer forint támogatás igényelhető.



Az újranyitott pályázat a beérkezett lakossági igényekre és szakmai javaslatokra figyelemmel több ponton változik, egyszerűbbé válnak a feltételek. Például az idén az érvényes bérleti szerződéssel rendelkező, önkormányzati bérlakásban élők is részt vehetnek az alprogramban.



Weingartner Balázs szólt arról is, hogy az Otthon melege programban eddig 300 ezer háztartás korszerűsítésére nyílt lehetőség 36 milliárd forint keretösszegben.