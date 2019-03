Légi

Leállt az izlandi Wow Air

2019.03.28

A hosszútávú diszkont utakra specializálódott légicég azok után volt kénytelen leállítani üzemelését, hogy nem sikerült megállapodnia a befektetőkkel a cég felvásárlásáról. A jeggyel rendelkező utasokat a társaság más légicégekhez, illetve az utazási irodákhoz irányította, honlapján pedig ismertette az utasokjogokat.



A 2011-ben alapított Wow Air a leállítás napján 11 gépes flottával rendelkezett, rejkjavíki bázisáról Airbus A320-asokkal és A321-esekkel teljesített járatokat Európába és az Egyesült Államokba. Korábban a cég szélestörzsű Airbus A330-asokkal is rendelkezett, amelyekkel az Egyesült Államok nyugati partjára is repültek. A társaság anyagi problémái miatt azonban ezeket a gépeket kivonta a flottából, gépparkjának mérete a felére csökkent tavaly decemberben.



Versenytársa, a szintén izlandi Icelandair tavaly ősszel jelentette be, hogy tárgyalásokat kezdeményeztek a Wow Air felvásárlásáról, de végül elálltak az üzlettől. Ezt követően a magyar hátterű Wizz Air amerikai befektetője, az amerikai Indigo Partners is érdeklődött a Wow Air iránt, de március 22-én bejelentették, hogy a befektetői csoport mégsem veszi meg a társaságot. Később újra tárgyalásokba kezdtek az Icelandairrel, de ez sem vezetett eredményre, így a Wow Air csütörtökön először csak a csütörtöki, majd az összes járatát törölte és beszüntette üzemelését.