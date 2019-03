Pénzügy

Május közepéig lehet jelentkezni a jegybank egyetemi pályázatára

A 'Pénzügyek felsőfokon - Légy kreatív!' elnevezésű pályázatra idén megújult formában videóbejegyzések készítésével jelentkezhetnek az egyetemisták. 2019.03.29 00:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Május közepéig lehet jelentkezni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és több egyetem közös, pénzügyi tudatosságfejlesztő ötletpályázatára - közölte a jegybank csütörtökön.



A "Pénzügyek felsőfokon - Légy kreatív!" elnevezésű pályázatra idén megújult formában videóbejegyzések készítésével jelentkezhetnek az egyetemisták.



A pályázati témakörök a korábbi évekhez hasonlóan idén is a legfontosabb pénzügyi fogyasztóvédelmi aktualitásokhoz kötődnek, úgymint a költségvetéstervezés, a hitelfelvételek kockázatai és az öngondoskodás. A hallgatóknak ezúttal azonban újszerű megközelítéssel - akár az MNB tematikus kisfilmjeiből is ötletet merítve - rövid, párperces videóbejegyzések (vlogok) formájában kell az általuk választott témákat feldolgozniuk. A pályázatoknál a kreativitás mellett fontos szempont, hogy a videó az adott témához kapcsolódó hasznos információkat izgalmasan, figyelemfelkeltően és a családok, egyének pénzügyi döntéseit ténylegesen segítő módon jelenítse meg - írták.



Pályázni egyénileg vagy maximum 3 fős csapatban is lehet. A pályaművek beérkezési határideje 2019. május 15., a döntő 2019. júniusban lesz. A pályázattal kapcsolatos további részletes információk az MNB fogyasztóvédelmi honlapján olvashatók.