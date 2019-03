Fogyasztóvédelem

Megkezdődött a húsvétig tartó élelmiszerlánc-ellenőrzés

Az idén az országos tavaszi élelmiszerlánc-ellenőrzési sorozat március 25-től a húsvéti ünnepek végéig, április 22-ig tart, az akciót a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinálja - közölte az Agrárminisztérium (AM) hétfőn.



Kiemelték, a Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár által elrendelt országos akció során a szakemberek a hagyományosan népszerű árukat, többek között a sonka, tojás, bor, édesség, valamint szezonális zöldség- és gyümölcstermékeket ellenőrzik.



A növényi termékeknél kiemelten vizsgálják a primőr árut, azok közül is főleg a gyorsan romló zöldségeket és gyümölcsöket - írja az AM közleményében.



Zsigó Róbert államtitkár a közleményben kiemelte, az akciók közös jellemzője, hogy átláthatóak, az érintett termékköröket és célterületeket előre nyilvánosságra hozzák.



A szakemberek számára nem az a fő szempont, hogy minél több bírságot szabjanak ki, hanem, az, hogy a vásárlók a megnövekedett forgalom mellett is rendezett árusító helyeken biztonságos termékeket tehessenek kosarukba. Tapasztalatok szerint a szezonális ellenőrzések hatása egyre jobban érvényesül, az előállítók, forgalmazók számítanak a vizsgálatra, ezért nagyobb körültekintéssel járnak el - fogalmazott az akció kapcsán a közleményben az államtitkár.