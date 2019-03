Gazdaság

Április 18-ig lehet jelentkezni a Vidék Kaland Programra

Április 18-ig lehet jelentkezni a Vidék Kaland Programra, amelyre városi, nem mezőgazdász, ám az agrárium iránt érdeklődő fiatalok jelentkezését várják - jelentették be csütörtökön az Agrárminisztérium (AM) és a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) közös sajtótájékoztatóján Budapesten.



Farkas Sándor, az AM parlamenti államtitkára üdvözölte az AGRYA által januárban indított Vidék élet, fiatalok vidéken címmel indított programcsomagot. Míg a Vesd bele magad! kezdeményezéssel a gyerekek a kertészkedéssel ismerkedhettek meg, addig a most megjelent felhívás által a fiatalok bepillantást nyerhetnek egy működő gazdaság mindennapjaiba, és megismerkedhetnek a vidékkel.



Az államtitkár hangsúlyozta a generációváltás szükségességét a mezőgazdaságban. Úgy vélte, hogy e programok vonzóvá tehetik az agráriumot a fiatalok számára.



Kesjár Kamilla, az AGRYA társelnöke elmondta, hogy a Vidék Kaland Programra 18-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják. A pályázaton kiválasztottak egy hetet tölthetnek el fiatal gazdák által irányított gazdaságokban.



Jelentkezni a www.videki-fiatal.hu/videk-kaland weboldalon elérhető űrlap kitöltésével lehet, ugyanitt érhető el a pályázat részletes leírása is - tette hozzá.



A városi fiatalokat fiatal gazdák fogadják. Azok a gazdák, aki csatlakoznának a programhoz, szintén április 18-ig tehetik meg az AGRYA weboldalán - jegyezte meg.



Kitért arra is, hogy a Vesd bele magad! programban ezer csomag vetőmag kiosztását tervezte az AGRYA, ami az előzetes elképzelések szerint Fejér és Csongrád megyére korlátozódott volna, de a más megyékből érkező érdeklődés miatt országossá vált.



A felhívásra közel 1300 család jelentkezett, közülük 944 család teljesítette a pályázat minden feltételét - tette hozzá.



Gémes László, a Vesd bele magad! program Csongrád megyei koordinátora szerint a kezdeményezés sikerét mutatja, hogy a megyében 27 település, 121 családjához érkeztek vetőmagok, a legtöbbet, 40-et Szegedre küldték.