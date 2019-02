Gazdaság

Paksi Atomerőmű: méltánytalanok és túlzóak a szakszervezet követelései

'A szakszervezetek annak ellenére jelentettek be konfliktushelyzetet, hogy az üzemi tanácsban még folynak az egyeztetések.' 2019.02.26 12:55 ma.hu

Méltánytalanoknak és túlzónak tartja a szakszervezeti követeléseket az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a fegyveres őrség kiszervezésével kapcsolatban - közölte a Paksi Atomerőmű két szakszervezetének keddi budapesti demonstrációjára reagálva.



A közlemény szerint a Paksi Atomerőműnél az esetleges átszervezések kezelése mindenkor a dolgozók érdekeinek messzemenő figyelembevételével zajlik; a mostani, törvényi kötelezettség teljesítése miatt végrehajtott átszervezést követően a fegyveres biztonsági őrök változatlan anyagi feltételek mellett végezhetik feladataikat az atomerőmű leánycégében, illetve a törvény által előírt juttatásokon felül jelentős kompenzációs csomagban is részesülhetnek.



A szakszervezetek annak ellenére jelentettek be konfliktushelyzetet, hogy az üzemi tanácsban még folynak az egyeztetések - írja közleményében a vállalat.



Felidézték: az Országos Rendőrfőkapitányság 2017-ben részletesen felülvizsgálta a Paksi Atomerőmű védelmével kapcsolatos gyakorlatot, és olyan új követelményeket támasztott, amelyek többek között a fegyveres biztonsági őrség létszámának emelését írták elő.



Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. megvizsgálta az ORFK határozatát és úgy döntött, hogy 100 százalékban saját tulajdonú leányvállalatán - az ugyancsak köztulajdonban álló Atomix Kft.-n - keresztül teljesíti az ORFK határozatában foglalt követelményeket. A döntést az alapozta meg, hogy az Atomix Kft. több évtizedes biztonsági tapasztalatot szerzett már a Paksi Atomerőmű vagyonőri tevékenységének ellátása során.



A tájékoztatás szerint a mostani átszervezés során minden dolgozó testreszabott ajánlatot kapott a vállalatnál eltöltött idő, a nyugdíjig hátralévő idő, illetve az egyéb átképzési lehetőségek figyelembevételével. Az érintett fegyveres biztonsági őrök - munkáltatói jogutódlás keretében - az eddigi feladataikat változatlan bérért végzik a továbbiakban is, mindezt pedig a törvény által előírt kötelező juttatásokon felül felkínált jelentős kompenzációs csomag egészíti ki.



Az ajánlat lehetőséget biztosít átképzésre, illetve az atomerőmű leányvállalatán belül egyéb, kisebb fizikai igénybevételt jelentő munkakör betöltésére is. Az ajánlat versenyképességére jellemző, hogy a kompenzációs csomag nélkül is több száz jelentkezés érkezett a szóban forgó munkakörökre - hangsúlyozta a társaság.



A vállalat jelezte: felelős munkáltatóként változatlanul mindent megtesz a békés megegyezés, a vállalatra jellemző pozitív munkahelyi légkör fenntartása érdekében, továbbra is fenntartja ajánlatát az érintett dolgozói számára.