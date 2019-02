Gazdaság

Varga Mihály tartott rendhagyó tanórát a Pénz7 keretében

Varga Mihály pénzügyminiszter tartott órát a pénzügyi tudatosság hete, a Pénz7 keretében egy budapesti általános iskolában kedden; a tárcavezető a megtakarítások különböző formáiról, befektetési lehetőségekről és a kockázatok mérlegelésének fontosságáról beszélt.

Varga Mihály a tanóra után újságíróknak elmondta, a program célja, hogy minél több gyerekhez jussanak el a pénzügyekkel kapcsolatos információk, és később se vesszenek el a pénzügyi útvesztők között.



Varga Mihály, aki most 7-8. osztályosoknak tartott rendhagyó tanórát, bízik abban, hogy egyre több helyen kerül a tanrendbe a pénzügyi ismeretek átadása. Hozzátette egyre több iskolának biztosítják azt a tankönyvcsomagot, amely alapján az iskola eldönti, hogy mit érdemes abból átadniuk a diákoknak.



Elmondása szerint a tanórán a gyerekek többek között arra voltak kíváncsiak, hogy Magyarországon mikor vezetik be az eurót, vagy arra, hogy valóban alacsony kockázata van-e az állampapírnak. A miniszter úgy látta, a diákok meglepően éretten és okosan beszélnek a pénzügyi kérdésekről.



A III. kerületi Fodor utcai Általános Iskolában például játékos formában a tőzsde működésével ismerkednek a tanulók; elvégzett munkáért, jó feleletért részvényeket kapnak és a hét végén összegzik ezeket.



Az előző négy év kedvező tapasztalatai és a kiemelkedő iskolai érdeklődés alapján az idei tanév rendjében február 25. és március 1. között szerepel a pénzügyi és vállalkozói témahét, amely nemzetközi programokhoz is kapcsolódik - írta a Pénzügyminisztérium MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.



A program együttműködő szakmai partnerei az Emberi Erőforrások Minisztériumának projektvezetése mellett a Pénzügyminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Bankszövetség, a Pénziránytű Alapítvány, valamint a Junior Achievement Magyarország Alapítvány.



A program kiemelt célja, hogy már fiatal korban megalapozzák a pénzügyi és gazdasági tudatosságot, így ezzel is támogassák a kormány által 2017-ben elfogadott, "Okosan a pénzzel" elnevezésű, a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztését célzó stratégia megvalósulását.