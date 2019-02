Gazdaság

Még vonzóbb befektetési célpont lehet Magyarország

A második alkalommal összehívott Adó-tanácskozás fókuszában a nemzetközi adózás áll. A mellett, hogy szeretnénk mielőbb elérni, hogy a multinacionális vállalatok is fizessék meg az államkasszát megillető adókat, a kötelezően alkalmazandó nemzetközi adószabályokat úgy vezetnénk be, hogy az a lehető legkedvezőbb adózási környezetet biztosítsa a vállalkozásoknak, és még több külföldi befektető válassza székhelyéül Magyarországot - mondta Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár az MTI-nek.



Elmondta, Magyarország az adózás terén számos elismerést gyűjtött be az elmúlt időszakban.



Magyarország lett az Európai Unió legnagyobb adócsökkentője, sőt az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) vezetői a tagállamaiknak példaként emelték ki a magyar adórendszer számos újítását és módszerét - emlékeztetett.



A magyar adópolitika kifizetődő is, hiszen az ország mára bekerült a világ tíz legjobb befektetési célpontja közé, amelyen tovább javíthat a Standard & Poor's február 15-ei döntése - fejtette ki. A felminősítés, az eggyel magasabb adósbesorolás, további külföldi befektetéseket is hozhat - jegyezte meg Izer Norbert.

Az államtitkár kiemelte, napjaink egyik legnagyobb kihívása a nemzetközi adózás, ezért itt is szükség van az újító szemléletre, hiszen a kedvező szabályok nemcsak a magyar székhelyű vállalkozásokat segíthetik, hanem egyre több külföldi cég is dönthet magyarországi beruházás mellett. Hozzátette, hogy a Pénzügyminisztérium épp azért hívta össze a második Adó-tanácskozást, hogy a legnagyobb nemzetközi szakértelemmel bíró adótanácsadók tapasztalataikkal segítsék a tárcát ebben a munkában.



Kifejtette, a tanácskozás legaktuálisabb témája az EU adóelkerülési irányelveinek az átültetése. A legtöbb szabályt már 2020. január 1-től alkalmazni kell, ezért ez a tavaszi adómódosítási törvényjavaslat egyik legfontosabb kérdésköre, amellyel akár duplán nyerhet az államkassza is: az adóelkerülő technikák kizárásával több pénzt fizethetnek a cégóriások, az újabb befektetések pedig jótékonyan hathatnak a költségvetés bevételi mutatóira.



A multinacionális vállalatok az OECD becslése szerint a nemzetközi adótervezési stratégiákkal évente globálisan 100-240 milliárd dollárral fizettek kevesebb adót, elsősorban a nemzetközi egyezmények és az államok adószabályai közötti különbségeket kihasználva. Jellemzően valós gazdasági tevékenységet nem végző, csak papíron létező leányvállalatokat hoztak létre szerte a világon, illetve gazdaságilag nem indokolható pénzügyi műveletekbe mentek bele cégcsoporton belül, hogy ezzel csökkentsék adófizetési kötelezettségeiket. Az Adó-tanácskozás is segíthet az adóelkerülési kiskapuk bezárásában - szögezte le Izer Norbert.