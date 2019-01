Gazdaság

Nagy István: aki nagy kalandot akar, az agráriumban keressen

hirdetés

Az agrárminiszter szerint "aki nagy kalandot akar, aki szélesre akarja nyitni az ismeretek tárházát, az az agráriumban kereskedjen".



Nagy István kedden a Debreceni Egyetem (DE) Balásházy János gyakorló középiskolája és kollégiuma pályaorientációs napján azt mondta, hogy az ágazatot érintő kihívásokra a 21. században nincs kizárólag "agrárválasz".



Az első nagy kihívásnak a klímaválságot nevezte, hiszen "megváltozott időjárási körülmények között, egyre szélsőségesebb helyzetekben kell egyre fogyó termőterülettel és egyre fogyó vízkészlet mellett a növekvő népesség számára megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszert és ivóvizet előállítani, és biztosítani nap mint nap".



Ugyanakkor ez a kihívás olyan lehetőséget kínál, "ami életük legnagyobb kalandja lehet" - mondta a diákoknak a miniszter, aki maga is a Balásházy mezőgazdasági szakközépiskola tanulója volt egykor.



"Az éhező gyomor nehezen talál békére" - idézte a német agrárminiszter szavait Nagy István, "óriási feladatnak" nevezve a megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszer előállítását, miközben a változó igényekre - a veganizmus terjedése, a paleokultúra egyre nagyobb térnyerése, a glutén- és a laktóz érzékenység kérdése - is megfelelő válaszokat kell adni.



Nagy István szerint a különféle tudományágakat integráló agrárium újra vonzó lesz: a mezőgazdászt már rég nem a "sáros gumicsizma, vagy az olajtól csöpögő gépész" jellemzi, hanem az informatikát, a legmodernebb, benne a műholdas technológiát alkalmazni tudó, jól felkészült szakember - fogalmazott.



Az agrárminiszter ugyanakkor felhívta a figyelmet az "óriási emberhiányra", s azt mondta minden emberre szükség van, s amit a mezőgazdasági szakközépiskolában a diákok megtanulnak, az olyan befektetés, ami egy életen át kamatozik. Biztatta a diákokat, hogy továbbtanuláskor is a nagy jövő előtt álló agrárágazatot válasszák, s legyenek nyitottak az új ismeretekre.



Szilvássy Zoltán, a DE rektora elmondta: a Balásházy középiskolában tanuló diákok 90 százaléka továbbtanul, és nagy többségük a Debreceni Egyetemen folytatja tanulmányait. Felsorolása szerint négy területen - mezőgazdaság, élelmiszeripar, gazdaság- és sporttudomány - folyik képzés az iskolában, s valamennyi területről neves szakemberekké vált egykori diákok kerültek ki az intézményből.



Filep Miklós iskolaigazgató hozzátette: az iskola fennállásának csaknem 80 évében több ezer szakembert képzett. A keddi pályaorientációs napon egykori diákok - sikeres üzletemberek, polgármesterek, oktatók és kutatók, illetve kiváló sportolók - életútjukat bemutatva osztják meg a jelenlegi diákokkal, hogyan építették fel karrierjüket, és milyen alapot adott mindehhez az egyetemi gyakorlóiskola - ismertette az igazgató.