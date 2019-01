Közlekedés

Január 31-én lejárnak a 2018-as éves autópálya-matricák

hirdetés

Január 31-én lejárnak a 2018-as éves autópálya-matricák, amelyekkel már csak jövő héten csütörtök éjfélig lehet jogszerűen közlekedni a magyarországi útdíjköteles autópályákon és autóutakon - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt.



A mostani határidővel több mint 2,3 millió e-matrica jár le - közölte pénteken az MTI-vel a NÚSZ Zrt.



A közleményben Bartal Tamást, a NÚSZ Zrt. vezérigazgatója ismertette, hogy az új éves e-matricák az ország több mint kétezer pontján, ezen felül interneten és mobiltelefonnal, sms-ben vagy telefonos alkalmazáson keresztül könnyen megvásárolhatók.



Kiemelték, hogy az országos éves matrica ára 2012 óta, a megyei matricák ára pedig 2015-ös bevezetésük óta nem változott. A D1 kategóriába sorolt gépjárműveknél - ide tartoznak a motorkerékpárok, a személyautók és azok pótkocsiai - az éves országos matrica ára 42 980 forint, a megyei matrica ára pedig 5000 forint.



A nagycsaládosok részleges díjmentességre jogosultak, kedvezményes e-matrica vásárláshoz azonban minden év január 31-ig be kell jelenteniük a közlekedési igazgatósági hatóság nyilvántartásába az általuk üzemben tartott gépjárművet.



Arra is felhívták a figyelmet, hogy a rendvédelmi szervek által üzemben tartott vagy a megkülönböztető jelzés használatára jogosult gépjárművek után nem kell útdíjat fizetni, viszont ők is csak akkor használhatják térítésmentesen a díjköteles útszakaszokat, ha a jármű forgalmi rendszámát a Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkársága nyilvántartásba vette. A díjmentességet minden évben meg kell újítani - ennek határideje szintén 2019. január 31-én jár le.