Állatkínzás

130 kecskét kínoznak évek óta egy pincében Érden

Több mint százharminc kecskét tartanak borzalmas körülmények között Érd-Parkvárosban egy mély pincében - közölte Érd polgármestere kedden, sajtótájékoztatón.



T. Mészáros András elmondta: többször is jelezték neki az elmúlt években Érd-Parkváros lakói, hogy egy pincében, kétemeletnyi mélységben teljesen sötétben, saját ürülékükben, iszonyú bűzben élnek az állatok. Hozzátette, hogy a kecskék vakok, és valószínűleg egy lyukon át táplálták őket.



A 2011 óta tartó ügyben mindig kérte a hatóságokat, hogy intézkedjenek, így többek között a város jegyzőjét, aki állatvédelmi okok miatt kezdeményezhet intézkedést, de a helyszíni szemle meghiúsult, mert a tulajdonos nem engedett be senkit az ingatlanba - tette hozzá.



T. Mészáros András szólt arról, hogy a többi hatóság - mint a hatósági állatorvos, valamint a népegészségügy - a kormányhivatalhoz tartozik, nem az önkormányzathoz, de azok sem tudtak tényleges eredményt elérni. Amit egy polgármester ilyen esetben tehet, azt megtette, jelezte a drámai helyzetet és kérte a mielőbbi hatékony megoldását - fűzte hozzá.



Úgy tudja, már megkezdődtek a hatósági intézkedések és ismeretlen tettes ellen feljelentés is született az ügyben - mondta a polgármester.