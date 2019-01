Gazdaság

Sokan már csak hétfőn kaphatnak nyugdíjat

Sok nyugdíjas nem kapta meg péntek este 6 óráig a járandóságát - tudta meg az Index.



A jogszabály szerint annak, aki bankszámlára kapja, a nyugdíjat minden hónap 12-én, vagy ha az hétvégére esik, az azt megelőző utolsó munkanapon kell folyósítani. Eszerint akinek a számláján a bankja ma koraestig nem írta jóvá a nyugdíj összegét, az hétfőig már biztosan nem jut a pénzéhez.



Az Államkincstár péntek délelőtt még azt közölte, hogy nincs fennakadás, és bár a nyugdíjakat technikai okok miatt pénteken írják jóvá, a bankszámlára érkező nyugdíjakat az érintettek a mai nap folyamán megkapják.



Bár arról nem nyilatkoztak, hogy mi lehet a késedelem oka, a Portfolio piaci forrásból úgy értesült, hogy egy banális hiba áll az ügy hátterében. A MÁK véletlenül rossz értéknappal küldte be a tranzakciókat a Giro éjszakai rendszerébe, ezért nem érkeztek meg reggel a nyugdíjak. A MÁK nem erősítette meg, de nem is cáfolta értesülést.



Az is lehetséges, hogy az átutalások délután megérkeztek a bankokba, ám az időszűke miatt már nem tudták feldolgozni és jóváírni azokat.