Big Mac-index: 30 éve nem volt ennyire drága a dollár

A legdrágább hely dollárban számolva a vizsgált országok közül még mindig Svájc, ahol egy Big Mac ára a jelenlegi árfolyamon 6,62 dollárnak felel meg az Egyesült Államokban mért 5,58 dolláros átlagárral szemben.

Harminc éve nem volt ennyire drága a dollár a más fizetőeszközöket használó országok számára - legalábbis a The Economist pénteken közölt legújabb Big Mac-indexe alapján.



A londoni gazdaságpolitikai hetilap, amely 1986 óta alkalmazza ezt a mérőeszközt, a világ több mint 36 ezer McDonald's éttermében árult emeletes szendvics dollárra átszámolt helyi átlagárát teszi meg az áru- és szolgáltatásárak összehasonlító mércéjének, mivel e termékben mindenhol nagyjából ugyanaz a hét összetevő van.



Így a The Economist elemzői szerint a Big Mac alkalmas annak mérésére, hogy hosszú távon mennyire érvényesül a vásárlóerő-paritás elvileg értékkiegyenlítő hatása az egyes térségekben kapható azonos szolgáltatási és árukosarak esetében.



A 2019-es Big Mac-index is azt mutatja, hogy gyakorlatilag semennyire, ha ugyanis a McDonald's-szendvics valóban a vásárlóerő megbízható mérőeszköze, akkor a mostani vizsgáltba bevont 56 ország és térség valutái - három kivétellel - a dollárhoz viszonyítva változatlanul és az esetek zömében rendkívül alulértékeltek.



Az idei lista az orosz rubel 70,4 százalékos alulértékeltségétől a svájci frank 18,7 százalékos túlértékeltségéig terjed.



Ennek megfelelően a legdrágább hely dollárban számolva a vizsgált országok közül még mindig Svájc, ahol egy Big Mac ára a jelenlegi árfolyamon 6,62 dollárnak felel meg az Egyesült Államokban mért 5,58 dolláros átlagárral szemben.



A Big Mac-index alapján 5, illetve 4,6 százalékkal túlértékelt a dollárral szemben a norvég és a svéd korona is, a többi vizsgált fizetőeszköz azonban kivétel nélkül alulértékelt.



Ez mindenekelőtt Oroszországra érvényes, ahol az 5,58 dolláros amerikai átlagárral szemben 1,65 dollárnak megfelelő 110 rubelért lehet vásárolni egy Big Mac-szendvicset.



A brit EU-tagság megszűnésével (Brexit) járó bizonytalanságok a fontnak sem tettek jót. Öt évvel ezelőtt a Big Mac-index viszonylag egyensúlyi árfolyamot jelzett, ma azonban egy brit McDonald's étteremben 3,19 fontért hozzá lehet jutni egy Big Mac-szendvicshez. Az ebből levezethető árfolyam 0,57 font/dollár lenne, a tényleges piaci árfolyam azonban 0,78 font/dollár, vagyis a font e mércén 27 százalékkal alulértékelt a dollárral szemben.



A Big Mac 850 forintos magyarországi ára jelenleg 3,03 dollárnak felel meg, és ebből 152,33 forint/dolláros árfolyam következne. A lista összeállítása idején mért 280,27 forintos dollár viszont a forint 45,6 százalékos alulértékeltségére vall - legalábbis a Big Mac-index mércéjén.



A The Economist szakértői szerint a teljes rangsorból kibontakozó összkép azt mutatja, hogy a dollárhoz képest a többi vizsgált fizetőeszköz 30 éve nem volt olyan olcsó, mint most.