A svájci Nestlé bezárja egyetlen romániai üzemét

A svájci Nestlé élelmiszeripari csoport bezárja egyetlen romániai üzemét Temesváron, így 388 ember marad állás nélkül - jelentette be pénteken a vállalat.



Az elbocsátások feltételeiről már folynak a tárgyalások a dolgozókkal, az üzem várhatóan május végén szünteti be tevékenységét.



A román sajtó tudni véli, hogy a svájci csoport a romániai termelést Magyarországra helyezi át. A temesvári üzemben évente több mint 10 ezer tonna édességet és kávét gyártottak.



Leszek Wacirz, a Nestlé Románia vezérigazgatója a Profit.ro gazdasági portálnak elmondta, hogy nehéz volt meghozni a döntést, amit befolyásolt, hogy a román piacon nagyon erős a konkurencia, ugyanakkor a piac jelentős átalakuláson megy át, változnak a fogyasztói szokások.



A Nestlé 1995-ben lépett be a román piacra, 2000-ben vásárolta meg a temesvári üzemet, ahol a Joe nápolyi szeletet gyártotta. Összesen 900 alkalmazottjuk van.



A portál emlékeztetett, hogy a Nestlé tavaly Németországban 500 dolgozóját bocsátotta el.