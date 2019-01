Brexit

Brit kamarai szövetség: már aggasztó a brit gazdaság állapota

Már aggasztó mértékben gyengülnek a brit gazdasági kondíciók, mindenekelőtt a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) folyamatát övező makacs bizonytalanságok miatt - áll a Brit Kereskedelmi Kamarák (BCC) csütörtökön ismertetett friss negyedéves felmérésében. A vizsgálat kimutatta, hogy a brit gazdaság pillérének számító szolgáltatási ágazat hazai értékesítése két éve nem volt olyan gyenge, mint most.



A brit üzleti vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezet szerint a Brexit-folyamat bizonytalanságainak terhe alatt a tavalyi negyedik negyedévben egyszerre gyengült több kulcsfontosságú reálgazdasági mérőszám.



A BCC több mint hatezer cég bevonásával elvégzett negyedéves felmérése szerint a brit hazai össztermék (GDP) több mint 80 százalékát előállító szolgáltatási szektorban a javuló és a gyengülő hazai értékesítésről beszámoló vállalatok százalékos arányának egyenlege az előző negyedévi plusz 22-ről plusz 18-ra csökkent a tavalyi utolsó három hónapban. Ez 2016 negyedik negyedéve óta nem mért mélypont.



A kamarai szövetség csütörtök esti ismertetése szerint a hazai megrendelések értékének növekedését és csökkenését jelző szolgáltatási vállalatok százalékpontos különbsége plusz 17-ről plusz 14-re csökkent; ez szintén kétévi mélypont.



A feldolgozószektorban a javuló és gyengülő hazai eladásokról beszámoló vállalatok egyenlege három ponttal plusz 21-re, a hazai rendelésállomány bővülését és visszaesését jelző cégek százalékpontos különbsége jelentősen, plusz 20-ról plusz 16-ra csökkent.



Adam Marshall, a BCC vezérigazgatója az új felméréshez fűzött kommentárjában úgy fogalmazott, hogy a brit gazdaság "a pangás állapotába" jutott, és bár a hazai össztermék nem csökken, növekedési üteme azonban nem is nevezhető robusztusnak. Marshall szerint a brit üzleti szektor a tavalyi év jelentős részét "politikai zajongás és dráma" közepette töltötte, így nem is meglepő, hogy a vállalatok lanyha hazai keresletről és beruházási tevékenységről számolnak be.



A kamarai szövetség vezetője szerint ebben a helyzetben a brit kormánynak az idén "abszolút elsődleges" fontosságot kell adnia a zűrzavaros, rendezetlen körülmények közepette végbemenő Brexit elkerülésének.



Marshall szerint a brit üzleti közösség "nem bocsájtaná meg" a politikusoknak, ha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lépne ki az Európai Unióból.



A BCC vezérigazgatója szerint érthető, hogy a brit vállalatok visszafogják kiadásaikat és halasztják a jövőjükkel kapcsolatos nagy horderejű döntéseket, hiszen alig tudnak valamit arról, hogy néhány hónap múlva, a brit EU-tagság megszűnése után milyen kereskedelmi kondíciókkal kell szembenézniük.



Egy napon belül ez volt a második olyan felmérés, amely a brit üzleti szektor nagyon borúlátó hangulatát jelezte.

Az Ipsos MORI üzleti és piaci közvéleménykutató cég, amely minden évben elvégzi átfogó hangulatmérését a Londoni Értéktőzsde (LSE) 500 legnagyobb tőkeértékű vállalata körében, előző nap ismertetett idei "Captains of Industry" felmérésében kimutatta, hogy a vizsgálatba bevont nagyvállalati vezetők 74 százaléka tart a brit gazdaság általános állapotának hanyatlásától a következő tizenkét hónapban, és csak 8 százalékuk számít javulásra.



Az idei vizsgálatba bevont cégvezetők 95 százaléka a Brexit-folyamatot övező bizonytalanságot nevezte a brit gazdaság legnagyobb problémájának, 55 százalékuk pedig saját cégére nézve is jelentős közvetlen kockázatnak tekinti a Brexitet.