Jövőre is lehet majd állami támogatást kapni konvektorcserére

Jövőre 2 milliárd forintos keretösszeggel újraindul az Otthon melege program konvektorcsere alprogramja. A pályázat a költségek 60 százalékát fedezheti, egy háztartás vagy magánszemély legfeljebb 750 ezer forint támogatást kaphat. Háztartásonként több konvektor cseréjére is lehet pályázni, egy készülékre legfeljebb bruttó 96 ezer forint igényelhető, az alprogram a cseréhez kapcsolódó beszerelést is támogatja.



A támogatás akár 15 ezer korszerűtlen készülék cseréjéhez is hozzájárulhat.



A pályázat a korszerű, zárt égésterű, legalább A energiaosztályú, programozható termosztáttal ellátott készülékek beszerzését és beszerelését támogatja.



A részletes műszaki kiírásokat a februárban megjelenő pályázat tartalmazza majd.