Közlekedés

Bemutatták az Ikarus első elektromos autóbuszát Székesfehérváron

Bemutatták az Ikarus és a kínai CRRC Urban Traffic magyarországi vegyesvállalata, az Electrobus Europe első, kínai-magyar kooperációban készült, tisztán elektromos meghajtású buszát Székesfehérváron kedden. 2018.12.18 19:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Széles Gábor, az Ikarus elnöke elmondta, hogy több mint egyéves munka előzte meg a prototípus bemutatását, amelyben "a CRRC elektromos hajtásláncokkal kapcsolatos világszínvonalú ismeretei összekapcsolódnak az Ikarus vázgyártási tapasztalatával". Jelezte, hogy jövőre indul a sorozatgyártás.



Ku Ji-feng a CRRC igazgatósági elnöke hangsúlyozta, hogy a típussal elindulhat "a magyar nemzeti márka" újbóli felfutása, és még több munkahely jöhet létre az Ikarusnál. A termékkel megcélozhatják az európai piacokat - tette hozzá.



A CityPioneer nevű, alacsonypadlós jármű meghajtásáról egy 240 kilowattos állandó mágneses szinkronmotor gondoskodik, a 313 kilowattos akkumulátorcsomaggal 200-260 kilométer megtételére alkalmas, a teljes töltöttséghez 5-6 óra szükséges.



A sajtótájékoztató keretében együttműködési megállapodást írt alá Székesfehérvár önkormányzata, az Ikarus vállalatcsoport és a CRRC a város zöld közlekedési stratégiájának megalkotásáról és a CityPioneer busz 2019-es tesztüzembe állításáról.



Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester ezzel kapcsolatban elmondta: a közösségi közlekedés egyre inkább felértékelődik a világban és Székesfehérváron is, a megállapodás tehát a jövő felé fordulást jelenti. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben lesznek pályázatok a dízel buszok kiváltására, elektromosra cserélésére.



Tuan Csie-lung, a Kínai Népköztársaság nagykövete úgy vélte, az Ikarus és a CRRC együttműködése újabb lépés a kínai-magyar kereskedelmi kapcsolatok erősödésében, amely "soha nem volt ennyire jó". "Magyarország az unión belül az egyik legjobb barátunk" - fogalmazott, hozzátéve: az országban jó a befektetési környezet, alacsonyak az adók, ami vonzó a kínai cégeknek.



Vargha Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium polgári hírszerzésért felelős államtitkára emlékeztetett arra, hogy a dízelbotrány óta a világ még inkább elmozdult az elektromos hajtás irányába, és ebben az Ikarus és kínai partnere is részt kíván venni. Reményét fejezte ki, hogy az első elektromos buszukat sok másik követi a városban és az országban.



Az MTI kérdésére Széles Gábor elmondta: egy 12 méteres, dízelmotoros autóbusz ára 70-80 millió forint között van, az elektromos buszuk körülbelül 120 millió forintba kerül majd. Megjegyezte, hogy az e-busz megtérülési ideje azonban jóval rövidebb.



Közölte, hogy jövőre minimum 200 elektromos buszt fognak gyártani, azt következő évben ezret, majd szeretnék felfuttatni az éves gyártást háromezerre.



Azt is elmondta: Székesfehérvár mellett Szeged, Zalaegerszeg és Miskolc is érdeklődik az e-busz iránt, ám előbb bizonyítaniuk kell a volántársaságok felé, hogy a busz alkalmas a menetrend szerinti, városi használatra.



A sajtóanyag szerint az IC 1211 U típusú elektromos busz 2019 elején tesztelési céllal járja majd Székesfehérvár útjait, ezt követően bekapcsolódik az utasforgalomba az arra legalkalmasabbnak ítélt vonalakon.

Az Electrobus Europe Zrt. 2019 folyamán további kínai-magyar fejlesztéseket tervez, várhatóan 2019 második felében egy midi és egy csuklós elektromos busz prototípusa is megérkezik a most bemutatott jármű mellé.