Az EIB 200 millió eurós kölcsönnel segíti a ferihegyi repülőtér bővítését

2018.12.14 14:41 MTI

Az Európai Beruházási Bank (EIB) 200 millió euró kölcsönnel támogatja a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér bővítését és fejlesztését - jelentette be pénteken az Európai Bizottság.



A hitel segítségével a Budapest Airport folytathatja nagyléptékű fejlesztéseit, a terminálok és a kapcsolódó infrastruktúra bővítését, amelyek nyomán majd tovább fog nőni a reptér kapacitása - közölte az EIB.



A brüsszeli tájékoztatás szerint ezen kívül számos más projekt is folyamatban van, például egy új árukezelő létesítmény és egy többszintes parkolóház megépítése, s ezek biztosítják majd, hogy a budapesti légikikötő továbbra is világszínvonalan működhessen.



Vazil Hudák, az EIB alelnöke hangsúlyozta, hogy a budapesti Európa egyik leggyorsabban növekvő repülőtere, a kölcsönnel pedig támogathatják a munkahelyteremtést, a magyar gazdasági növekedést és az utazási élmény javítását.



"Ez rendkívül jó hír Magyarország, a magyarok és az országba látogató turisták számára" - értékelt Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért és sportért is felelős uniós biztos.



Kiemelte: "az új hitel segítségével felszabadított források a budapesti régióban és az ország többi részében is segíteni fogják a fejlődés és gazdasági növekedés gyorsítását, egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország az eddiginél is vonzóbb idegenforgalmi célország lehessen".



A Juncker-tervnek is nevezett Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) hitelgaranciát nyújt a projekthez.



A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér tavaly több mint 13,1 millió utast szolgált ki. Ez az előző évhez viszonyítva 14,5 százalékos növekedést jelent, és a bővülés 2018-ban tovább folytatódott.



Ezzel párhuzamosan az EIB 20 millió eurós hitelt jelentett be az EFSI keretében az Aimotive magyar gépjármű-technológiai vállalat számára. Ezzel a pénzzel főként az önvezető járművekhez szükséges, mesterséges intelligenciával működő szoftver fejlesztését támogatják.



Mint írták, a kölcsön lehetővé teszi, hogy a cég továbbfejlessze jelenlegi technológiáját, forgalomba hozza termékének biztonságos, gépjárműipari minőségű, piaci igényeknek megfelelő változatát.