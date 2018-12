Karácsony

Az éves halértékesítés harmada karácsonyra esik

Az éves halértékesítés 30-32 százaléka a karácsonyi időszakra esik, a kereskedelemben a jó minőségű halak széles választéka megtalálható - közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) elnöke csütörtökön az MTI-vel.



Németh István elmondta: a legkeresettebb az élő ponty, a hal kilogrammonkénti ára - az elmúlt évhez hasonlóan - 800-1000 forint körül alakul. A gyermekes családok körében népszerű a szálkamentes szürkeharcsafilé, emellett többek közt az afrikai harcsából, a kárászból, a busából ás lazacból is széles a kínálat - jelezte Németh István.



Hozzátette: a hazai halfogyasztás évről évre nő. Kifejtette, hogy az elmúlt évben 6,5 kilogramm volt az egy főre jutó átlag, míg 1990-ben mindössze 2,5 kilogramm. Ugyanakkor ez a mennyiség mesze elmarad az Európai Unió 25 kilogrammos éves halfogyasztási átlagától - emlékeztetett a Ma-HAL elnöke.



A fejlesztési lehetőségekről elmondta: halastó rekonstrukcióra, új halastó építésére, szállítóeszközök vásárlására, értékesítési pontok, valamint feldolgozók létrehozására és fejlesztésére 50 százalékos támogatásra lehet pályázatot benyújtani. Új feldolgozókra azért van szükség, mert a fogyasztók nagy része a feldolgozott halat, a konyhakész halfilét keresi. Az élőhal forgalma háttérbe szorul, bár a karácsonyi időszakban az élőhalra is nagy igény van a vidéki városokban.



Lévai Ferenc, a MA-HAL szóvivője elmondta: az elmúlt évhez képest 4-8 százalékkal magasabb áron értékesítik a halat. A pisztráng kilogrammonként 2 ezer forintba, a fogas 3 ezer forintba kerül. A harcsa-féléket átlagoson 4 ezer forintért lehet megvásárolni. A hal ára tájegységenként változik: a Balaton és a Duna-Tisza térségében, valamint a nagy tógazdaságok környékén alacsonyabbak az árak - hívta fel a figyelmet.



Kitért arra is, hogy a MA-HAL tagszervezetei a karácsony előtti héten több mint 40 településen 63 halárusító ponton kínálnak friss édesvízi halfajokat.



Hozzáfűzte: az egészséges életmódhoz hozzátartozik a halfogyasztás. A magyarországi kiváló vízminőséggel rendelkező tavakban, folyókban jó minőségű halat tudnak nevelni, idén pedig a hosszú, meleg nyár is kedvezett a haltermelőknek.



Az éves hazai étkezési haltermelés 12,5-14 ezer tonna, amelyből 2-3 ezer tonnát exportálnak. A halászati ágazat éves árbevétele 13,5-14 milliárd forint, ennek mintegy 4,2 százaléka az éves eredmény.