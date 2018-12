Gazdaság

A Nestlé átadja a Szerencsi védjegyet a Szerencsi Bonbon Kft.-nek

hirdetés

A Nestlé Hungária Kft. átadja a Szerencsi Bonbon Kft.-nek a Szerencsi védjegy használatának jogát, a védjegy oltalma alatt ezentúl kizárólag a Szerencsi Bonbon Kft. forgalmazhat édesipari termékeket - jelentették be kedden Szerencsen.



Ezzel a Szerencsi Bonbon Kft. válik a Szerencsi Csokoládé gyártásának kizárólagos örökösévé. A szerződés a kakaó termékekre nem vonatkozik, ezek esetében továbbra is a Nestlé Hungária Kft.-nél marad a "Szerencsi" védjegy használatának joga.



A védjegyhasználati megállapodás aláírásán Nagy István agrárminiszter stratégiai jelentőségűnek nevezte az élelmiszeripart, amelynek erősítését nagyban szolgálják a mostani megállapodáshoz hasonló, példa nélküli lépések.



A szerencsi csokoládégyártás jó kezekben van - mondta Nagy István, és rendkívülinek nevezte, hogy a szerencsi csokoládégyártás mintegy százéves öröksége iránt elkötelezett szereplők "megértették egymást". Ezzel biztosítják a várost híressé tevő ágazat jövőjét - jegyezte meg.



Az agrárminiszter emlékeztetett rá, hogy az elmúlt évek során a Nestlé 7,5 milliárd forint értékben fejlesztet a térségben, ebből 5,5 milliárd forintot fordított a szerencsi üzemre. Legutóbb, 2015-ben 180 millió forintért épült ki itt új gyártósor, amelynek köszönhetően 100 új munkahely is létrejött. A szerencsi gyár több mint 500 embernek biztosít megélhetést, a beszállítókkal együtt azonban ettől sokkal több családnak biztosít jövedelmet - mondta.



Noszek Péter,a Nestlé Hungária Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy cégük 1991-ben vásárolta meg a Szerencsi Csokoládégyárat. Még a kilencvenes években a helyi gyártást átalakították, ennek köszönhetően mintegy 30 országot ellátó, régiós kávé- és kakaóitalópor-gyártási és -csomagolási központ lett Szerencs, sőt egyik közkedvelt termékük fejlesztőcsoportja is a városban dolgozik. Megemlítette, hogy a Szerencsi Bonbon Kft.-vel régóta jó kapcsolatot ápolnak, például üzemük területén működik a helyi cég egyik gyártósora.



Az ügyvezető igazgató elmondta: annak érdekében, hogy a csokoládégyártás hagyományát Szerencs a jövőben is büszkén ápolhassa, a Nestlé Hungária Kft. úgy határozott, hogy az édesipari termékek gyártásánál felhagy a tulajdonában lévő "Szerencsi" védjegy használatával és ezt a jogot átadja a Szerencsi Bonbon Kft-nek.



Takács István a Szerencsi Bonbon Kft. alapító-igazgatója kiemelte: cégét azért hozta létre, hogy továbbvigye a szerencsi csokoládégyártás hagyományát. Hozzátette, törekvéseiben az elmúlt évek során a Nestlé folyamatosan támogatta. "Tudtommal Magyarországon ilyen gesztust soha, egyetlen nagyvállalat sem tett, de lehet, hogy a világban máshol sem találnánk rá példát" - fogalmazott az igazgató.



A két édesipari cég a helyi oktatási intézményekkel, valamint az önkormányzattal összefogva jövőre édesipari képzést indít Szerencsen, hogy biztosítsák az ágazat szakember utánpótlását.