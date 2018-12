Turizmus

Az utóbbi évek legerősebb karácsonyi szezonjára számít a szállodaszövetség

hirdetés

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke szerint idén az elmúlt évek egyik legerősebb karácsonyi szezonja várható a magyarországi szállodákban, a forgalom a tavalyinál átlagosan 10-15 százalékkal nagyobb lehet.



Könnyid László az MTI érdeklődésére elmondta: az idei előfoglalás jóval korábban elindult, már nyár végén érkeztek hírek arról, hogy keresik a vendégek a karácsonyi időszak csomagajánlatait. Októberben számos szállodában élénkebb érdeklődés mutatkozott néhány hétig a karácsonyi és szilveszteri időszak iránt, mint az őszi szünet iránt.



Decemberben három időszak a legnépszerűbb a szállodákban: a karácsonyi, a két ünnep közötti, és a szilveszteri évbúcsúztatók idején ugrik meg a foglaltság.



Kitért arra, hogy vidéken várhatóan eléri a 80 százalékot az ünnepi foglaltság. A legtöbb vidéki szálloda ismét speciális csomagajánlatokkal készül az ünnepekre, ahol a gasztronómia, a hagyományos magyar ünnepi ízek mellett számtalan zenés program és népművészeti, kézműves foglalkozás várja a vendégeket.



Hozzátette: Budapest egész decemberben rengeteg vendéget vár, a karácsonyi vásárok híre egyre több turistát vonz a fővárosba. A budapesti szállodák szintén magas foglaltságot várnak az ünnepi időszakban. Karácsony után, a két ünnep között is magas foglaltságot várnak a szállodák, a szilveszterkor pedig a belföldiek mellett számos külföldi is Magyarországon köszönti az új esztendőt.



A belföldi vendégek növekvő vásárló ereje egész évben érezhető volt, amit a SZÉP-kártya év végén is tovább erősít. A digitális megoldásoknak köszönhetően idén szintén rekordot fog dönteni a szállodai ajándékutalványok eladása, a vásárlók között egyre népszerűbb a pihenés és kikapcsolódás ajándékozása - tette hozzá.