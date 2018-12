Karácsony

20-25 százalékkal is nőhet a pulykahús forgalma az ünnepi időszakban

20-25 százalékkal is nőhet a pulykahús forgalma az ünnepi időszakban

Mintegy 20-25 százalékkal bővülhet a növekvő kereslet miatt a pulykahús belföldi forgalma az év többi hónapjához viszonyítva decemberben, és az exportnál 35-40 százalékos növekedésre számít a Magyar Pulykaszövetség.

A meghatározó áruházláncok az idén is az elmúlt évekhez hasonló áron értékesítik a pulykahúst, kilogrammonként 1500 forint körüli fogyasztói árat jeleztek a mellfilére, a diszkontoknál ennél mintegy 50 forinttal kevesebbe kerül majd akciós áron - közölte a szövetség az MTI-vel.



A pulykaszövetség tájékoztatása szerint a termelt pulykahús mennyisége folyamatosan csökken: az idei mintegy 100 ezer tonna 30 ezerrel alacsonyabb a tíz évvel ezelőttinél. Ez élőállatnál 37 milliárd forint, vágott áru és tovább feldolgozott termékek esetében 74-75 milliárd forint termelési értéket jelent.



A belföldi értékesítés tavaly meghaladta a 32 ezer tonnát. Az export is valamelyest mérséklődött: a 2016-os 31 ezer tonnával szemben tavaly mintegy 26 ezer tonna volt a külföldön értékesített pulyka mennyisége, az idén azonban várhatóan 28-30 ezer tonna lesz a pulykahús kivitel. Az export áraknál minimális emelkedés figyelhető meg a tavalyihoz képest. Például az angol piacra kifejezetten a karácsonyi időszakban szállított bőrös pulykamell filé átadói ára 5 százalékkal nőtt - ismertették.



Kitértek arra is, hogy a keltetési-, nevelési-, hizlalási idő hossza miatt a karácsonyra szánt pulykákkal, az eladásra tervezett mennyiséggel már május-június hónapokban számolniuk kell a gazdálkodóknak.



A pulykahús iránti növekvő kereslet a karácsonyt megelőző egy-két hétre koncentrálódik, ebben az időszakban a Gallicoop Zrt. 30-35 százalékos forgalomnövekedést tapasztal elsősorban a pulykamell filé, a pulyka felsőcomb filé és a pulyka darált hús forgalmában - közölte a vállalat az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az exportigényekben a karácsonyi időszakra 35-40 százalék közötti növekedés tapasztalható.



A várakozások szerint a Gallicoop forgalma hasonló lesz, mint tavaly, idén is csaknem azonos mennyiségű pulykát vágnak, illetve darabolnak. A karácsonyi időszakban mindent frissen értékesítenek - közölték.