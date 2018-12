Termékvisszahívás

Mérgező zabkásákat hív vissza a Nébih

A szennyezett zabpehely, zabtöret és zabliszt felhasználásával készült termékeket a fogyasztóktól is vissza kell hívnia az érintett gyártóknak. 2018.12.04 16:06 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Határérték feletti DON-mikotoxin-tartalom miatt azonnali hatállyal elrendelte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) bizonyos gluténmentes zab alapanyagok és termékek forgalomból való kivonását. Mint a hivatal honlapján olvasható, a szennyezett zabpehely, zabtöret és zabliszt felhasználásával készült termékeket a fogyasztóktól is vissza kell hívnia az érintett gyártóknak.



A Nébihnek úgy tűnt fel a toxinos zab, hogy zabkásákat teszteltek, ennek keretén belül első lépésként a legfontosabb élelmiszer-biztonsági kritériumokat ellenőrizték, és megmérték a mikotoxin tartalmat is. Két terméknél felmerült a gyanú, hogy a felhasznált alapanyagok DON mikotoxin tartalma meghaladja az előírt uniós határértéket, ezért a hivatal ellenőrei az érintett gyártóknál mintát vettek – többek között – a gluténmentes zabpehely, zabtöret és zabliszt alapanyagokból, a Nébih Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratóriumában pedig több tételben is határérték feletti DON-mikotoxint mutattak ki.



A szennyezett zabpelyhet, zabtöretet és zablisztet egy angliai vállalkozástól vásárolta két magyar, egy budakeszi és egy dunabogdányi cég. A jelenlegi információk alapján tőlük egy budapesti és egy székesfehérvári gyártóüzembe került az alapanyagokból. Az előállítók az ellenőrzés után felfüggesztették azok felhasználását és saját hatáskörben megtették a szükséges lépéseket a termékek kivonása és visszahívása érdekében.

Az érintett termékek a következők:

- HR ZABKÁSA Almás-fahéjas gluténmentes 55 g, EAN: 5999886703851, minőség megőrzési idő: 2019. 03. 09., 2019. 04. 06., 2019. 05. 17., 2019. 05. 24.

- HR ZABKÁSA Almás-fahéjas gluténmentes 0,5 kg, minőség megőrzési idő: 2019. 05. 24.

- HR ZABKÁSA Chia magos gluténmentes 55g, EAN: 5999886703868, minőség megőrzési idő: 2019. 01. 28., 2019. 02. 18., 2019. 03. 09., 2019. 04. 06., 2019. 05. 17.

- HR ZABKÁSA Kakaós-chia magos gluténmentes 55g, EAN: 5999886703875, minőség megőrzési idő: 2019. 01. 28., 2019. 02. 18., 2019. 03. 09., 2019. 04. 03., 2019. 05. 17.

- NATURBIT (korábban GLUTENIX) Zabpehely gluténmentes 500 g, EAN: 5999886703585, minőség megőrzési idő: 2019. 05. 31. LOT: 0614, 2019. 07. 26., 2019. 09. 11., 2019. 09. 24.

- Zabpehely 500 g, EAN: 5999883305065, minőség megőrzési idő: 2019. 01. 10.

- HR ZABKÁSA Almás-fahéjas gluténmentes 55 g, EAN: 5999886703851, minőség megőrzési idő: 2019. 06. 17.

- HR ZABKÁSA Chia magos gluténmentes 55 g, EAN: 5999886703868, minőség megőrzési idő: 2019. 06. 17.

- HR ZABKÁSA Kakaós-chia magos gluténmentes 55g, EAN: 5999886703875, minőség megőrzési idő: 2019. 06. 17.; 2019. 07. 10.

- NATURBIT Zabpehely gluténmentes 500 g, EAN: 5999886703585, minőség megőrzési idő: 2019. 10. 08.

- Szafi Free barna rizscsíra fehérjés zabkása alap (gluténmentes) 200g: ZBKS007, ZBKS008, ZBKS009, ZBKS010, ZBKS011

- Szafi Reform zabpehely (gluténmentes) 500g: ZP0242, ZP0243, ZP0244, ZP0245, ZP0246, ZP0247, ZP0248, ZP0249, ZP0250, ZP0251, ZP0252, ZP0253, ZP0254, ZP0255, ZP0256, ZP0257, ZP0258, ZP0259, ZP0260, ZP0261, ZP0262, ZP0263, ZP0264, ZP0265, ZP0266, ZP0267

- Szafi Free fűszeres zabköret 500g: ZBKRT0069, ZBKRT0070

- Szafi Reform zabpehelyliszt (gluténmentes) 500g: ZPLI0178, ZPLI0179, ZPLI0180, ZPLI0181, ZPLI0187, ZPLI0188

- Szafi Free epres-banán ízű zabpuding por (gluténmentes) 300g: EPBP0035, EPBP0036

- Szafi Free kakaós zabpuding por (gluténmentes) 300g: ZBP0077, ZBP0078, ZBP0079, ZBP0083, ZBP0084

- Szafi Free vaníliás zabpuding por (gluténmentes) 300g: VNP0078, VNP0079, VNP0083, VNP0084

- Szafi Free tojás nélküli magyaros reggeli / vacsora alappor (gluténmentes) 300g: MGYR0001, MGYR0002

- Szafi Free forrócsoki ízű italpor (gluténmentes) 250g: FRCS0034, FRCS0035, FRCS0039

- Szafi Free reggeliző karobos quinoa kása alap (gluténmentes) 300g: QNKS0056, QNKS0057

- Szafi Free vaníliás chia magos quinoa kása alap (gluténmentes) 300g: CHQNKS0038, CHQNKS0039

A Nébih a RASFF gyorsriasztási rendszerre is feltöltötte az információkat, hogy az esetlegesen érintett többi tagország is meg tudja tenni a szükséges intézkedéseket. Az élelmiszer-előállító és forgalmazó cégek ellen az eljárás folyamatban van, a vállalkozások élelmiszerlánc-felügyeleti, illetve élelmiszer-ellenőrzési bírságra számíthatnak.



Az Európai Unió által végzett tudományos vizsgálatok szerint a mikotoxinok közül a fuzáriumtoxinok igen elterjedtek az élelmiszerláncban. A fuzáriózis a gabonafélék egyik legsúlyosabb betegsége. A fuzáriumtoxinok jelentős része már a szántóföldön termelődhet (ilyen pl. a DON, azaz a deoxinivalenol toxin).



Az egyes penészgombafajok más-más körülmények között hajlamosak ilyen méreganyagok termelésére, és ezek megbetegítő hatása, tünetei is eltérőek. Mind az emberi, mind az állati szervezetet károsíthatják, befolyásolhatják a növekedést, a szaporodást, a fertőzésekkel szembeni ellenálló képességet. Egyes mikotoxinok, ha rendszeresen a fogyasztó szervezetébe kerülnek, súlyos késői szövődményeket, vese-, májbetegséget, daganatos megbetegedéseket is okozhatnak.