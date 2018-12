Senki többet?

Luxusékszereket is kínál a BÁV kétnapos karácsonyi árverése

Nagyméretű, 5,7 karátos brillgyűrű mellett nagy értékű zafír- és gyöngyékszereket, valamint változatos asztali ezüsttárgyakat is kínál a BÁV karácsonyi aukciója, amelyet december 4-én és 5-én tartanak Budapesten a MOM Kulturális Központban. 2018.12.02 20:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A BÁV MTI-hez elküldött tájékoztatója szerint történetének legmagasabb, 130 millió forint összkikiáltási árú ékszerkollekcióval készül az aukciósház az idei karácsonyi árverésre.



Mint írják, a december 4-i aukciós nap egyik szenzációja az utóbbi évtizedek legnagyobb, 5,7 karátos brillel ékesített szolitergyűrű lesz, amelynek kikiáltási ára 8 millió forint. Mindezek mellett zafírral, smaragddal, rubinnal vagy tanzanittal ékített gyűrűk, hozzájuk illő fülbevalók és nyakláncok közül is válogathatnak az érdeklődők. Mint írják, a karácsonyi kollekcióban a gyűjtők és a befektetők a legkvalitásosabbnak számító, fűzöld színű zafír nyakékekre, karkötőkre és gyűrűk gazdag kínálatára is licitálhatnak. Ebben a kategóriában a legmagasabb, 2,8 millió forint a kikiáltási ára a kétkarátos smaragddal és további közel száz briliánssal ékített függőnek, míg egy tizenegy karátos smaragddal ékített nyakék 2,4 millió forinttól cserélhet gazdát.



A mostani gyöngykollekció kiemelkedő darabja lesz az a déltengeri gyöngysor, amelyet csaknem háromszáz briliáns tesz különlegessé. Az ékszer kikiáltási ára 3,5 millió forint. A tájékoztató szerint az art deco ékszerek közül kiemelkedik egy olyan karkötő, amelyben 315 különböző nagyságú, több mint tizenöt karátnyi brill mellett hét nagyobb kő is található. A több mint húsz karátnyi gyémántot tartalmazó, finom kidolgozású ékszerre 5,5 millió forinttól lehet licitálni.



Az árverés egyik, nemzetközi figyelemre is számot tartó tétele lehet Ernst Paltscho, a királyok ékszerészének is nevezett osztrák ötvösmester ritkaságnak számító art deco melltűje, amelynek kikiáltási ára 650 ezer forint.



Az ékszerek mellett gazdag asztali ezüstkínálat is várja az érdeklődőket. A kávés- és teáskészletek mellett desszertkosarakra, cukordobozokra, fűszer-, olaj- és ecettartókra, valamint kínáló tálakra is lehet licitálni. A kínálatban szerepel két 19. századi ezüst borhűtő is, amelyek egyenként 2,2 millió forinttól cserélhetnek gazdát.



Az üvegtárgyak között a szecessziós vázák és kiöntők mellett kézzel fújt, színes cukorkadíszeket is árverésre bocsájtanak. Mindezek mellett 19. századi bababútor szett, angol kártyadoboz, borkóstoló tálka, különböző likőröskészletek, valamint gyertyatartók, kandeláberek és ezüst kanócvágó olló is várja az érdeklődőket. A szakrális tárgyak közül egy 19. századi francia misekehelyre, valamint házioltárra, keresztelőéremre és Zsolnay-féle Fekete Madonna-szoborra is lehet majd licitálni.



Az aukciós kiállítást december 2-ig tekinthető meg a BÁV Aukciósházban.