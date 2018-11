Brexit

Bank of England: a brit gazdaság nincs felkészülve a megállapodás nélküli Brexitre

hirdetés

A Bank of England kormányzója szerint a brit gazdaság nincs felkészülve a brit EU-tagság megszűnésére (Brexit), különösen arra, hogy a Brexit feltételeiről szóló megállapodás nélkül távozzon jövőre az Európai Unióból, ezért mindenképpen szükséges egy átmeneti időszak a kilépés jövő márciusra várható dátuma után.



Mark Carney a BBC rádiónak nyilatkozva csütörtökön kijelentette: a brit jegybank felmérése szerint a brit vállalati szektor cégeinek nem egészen a fele kezdett egyáltalán hozzá készenléti tervek foganatosításához a megállapodás nélküli Brexit esetére.



Carney szerint azonban a Brexit utáni átmeneti időszakra mindenképpen szükség lenne, függetlenül attól, hogy a brit EU-tagság milyen körülmények között szűnik meg. "Arra a kérdésre, hogy minden iparág, az ország teljes infrastruktúrája már most felkészült-e (a Brexitre), a válasz legjobb tudomásunk szerint az, hogy nem" - fogalmazott a Bank of England vezetője.



Carney szerint felkészülési problémák vannak például a kikötőkben, és ezek miatt is időre van szükség a Brexit után.



A Bank of England kormányzója visszautasította azokat a bírálatokat, hogy a jegybank előző nap közzétett rendkívül komor Brexit-forgatókönyveinek célja a félelemkeltés lett volna. Mark Carney szerint a tanulmány elkészítését a parlament kérte a banktól, és az elemzésben foglaltakat nem előrejelzésként kell értelmezni, hanem annak felvázolásaként, hogy mi történhet, "ha minden kötél szakad".



Hozzátette: távoli a valószínűsége annak, hogy a jegybanki tanulmányban foglalt legszélsőségesebb forgatókönyvek megvalósuljanak.



A Bank of England által a londoni alsóház pénzügyi bizottságának megbízásából összeállított, szerda este bemutatott, számos forgatókönyvet vizsgáló 87 oldalas tanulmány szerint a teljesen szabályozatlan Brexitre kidolgozott legrosszabb stresszhelyzeti szimulációs modellek arra vallanak, hogy a brit hazai össztermék (GDP) e forgatókönyv-változat esetén 8 százalékkal zuhanna a 2019 első negyedévére várható szinthez képest.



Ez sokkal súlyosabb recesszió lenne, mint amelyet a brit gazdaság a tíz évvel ezelőtti pénzügyi válság alatt átélt: a brit hazai össztermék értéke a válság előtti utolsó csúcspont és az akkori ciklus mélypontja között összesen 6,25 százalékkal zuhant.



A Bank of England tanulmányának stresszhelyzeti számításai szerint rendezetlen körülmények közepette lezajló Brexit esetén - a súlyos recesszióval párhuzamosan - a font 25 százalékkal gyengülne, és az 1:1-es árfolyamparitás alá kerülne a dollárral és az euróval szemben egyaránt, a lakóingatlanok ára átlagosan 30 százalékkal, a kereskedelmi hasznosítású ingatlanoké 48 százalékkal zuhanna, a munkanélküliségi ráta a jelenlegi 4,1 százalékról 7,5 százalékra emelkedne, a tizenkét havi infláció a gyenge font miatt 6,5 százalékra - a Bank of England 2 százalékos célszintjének több mint a háromszorosára - gyorsulna.