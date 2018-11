Műszaki hiba

Ingyenpénzt osztogatott egy hibás ATM - Megtarthatják az ügyfelek az 'ajándékot'

Az ABC beszámolója szerint tegnap éjszaka folyamán lettek figyelmesek arra Houston egyik Bank of America ATM-jénél a helyiek, hogy a rosszul működő gép több pénzt ad ki, mint amennyit fel szerettek volna venni belőle. Miután egyre többen értesültek a hibáról, kisebb tömeg alakult ki a gép körül, a zsákmányból részesülni akarók pedig többször összetűzésbe kerültek egymással - számolt be az esetről a Portfólió.



A bulinak két óra elteltével a rendőrség vetett véget: mindenkit elzavartak a hibás ATM közeléből és lezárták a területet.



A Bank of America később közleményben reagált az esetre: az ATM hibásan lett feltöltve, így fordulhatott elő, hogy az 10 dolláros bankjegyek helyett 100 dollárosokat adott ki.



A közlemény szerint a problémát hamar orvosolták, az ingyenpénzhez jutott szerencsések azonban megtarthatják a kvázi előkarácsonyi ajándékot, a bank ugyanis nem fogja visszakérni tőlük.