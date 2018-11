KSH

ITM: tovább nőtt a kiskereskedelmi forgalom

Tovább nőtt a kiskereskedelmi forgalom, ami elsősorban a vegyes, nem élelmiszert árusító üzletekben, illetve az üzemanyag-kiskereskedelemben tapasztalt forgalomnövekedéssel magyarázható - mondta Pomázi Gyula, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataira reagálva.



A KSH pénteki közlése szerint szeptemberben 4,4, naptárhatástól megtisztítva 5,4 százalékkal haladta meg a kiskereskedelmi forgalom az egy évvel korábbit.



Az államtitkár szerint a vegyes árucikkek, illetve az üzemanyag eladásánál tapasztalt növekedésből az látszik, hogy nemcsak az árucikkek, de az ezekre ráépülő szolgáltatások vásárlásában is jelentős növekedés történt.



Hangsúlyozta: továbbra is kiugró növekedést mutat az online kiskereskedelem, amelynek forgalma szeptemberben 30,5 százalékkal nőtt az előző év azonos honlapjához képest. Ez a bővülési tendencia hónapok óta tartós, és az ünnepek közeledtével, illetve az ehhez kapcsolódó vásárlási hajrá miatt további forgalmi növekedés valószínűsíthető az online kiskereskedelemben - mondta a helyettes államtitkár.



Az elmúlt években megkötött adó- és bérmegállapodások biztosítják a családok jövedelemtermelő képességének javulását, ez pedig részben a kiskereskedelmi forgalomnövekedés hajtóerejét is adja - mutatott rá Pomázi Gyula.