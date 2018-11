Gazdaság

5 milliárd forintra emelték az Otthon Melege Program keretösszegét

Meghaladta a 119 ezret az Otthon Melege Program szerdán zárult háztartási gépcsere alprogramjában benyújtott pályázatok száma, az igényelt összeg pedig elérte az 5 milliárd forintot. 2018.11.22 16:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kormány kiemelt céljának tekinti, hogy mindenki be tudja szerezni az igényelt gépet, ezért a program 2 milliárd forintos keretösszegét 5 milliárd forintra emelték - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatóságért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.



Weingartner Balázs hozzátette, a program sikerességét mutatja, hogy míg tavaly az érintettek 63 ezer pályázatot nyújtottak be, idén ez a szám majdnem megduplázódott. A beérkezett pályázatok területi eloszlásáról pedig megjegyezte, hogy Észak-Magyarországról érkezett be a legtöbb támogatási kérelem.



Weingartner Balázs tájékoztatása szerint az ország gazdasági teljesítményének köszönhető, hogy további 3 milliárd forintot tudnak biztosítani a programban beérkezett pályázatok támogatására.



A lakosság a pályázatok beadásánál az energiatakarékosságra helyezte a hangsúlyt, ezt támasztja alá, hogy az esetek többségében A++, illetve A+++ kategóriába sorolt termékek vásárlásához nyújtották be támogatási kérelmüket, amivel 40 000 forint, illetve 45 000 forint támogatási összeget igényelhettek - mondta az államtitkár.



Kiemelte, az Otthon Melege Programban vásárolt új háztartási nagy gépek üzembe helyezésével a családok rezsi költségeikből éves szinten 12 000 - 20 000 forintot tudnak megtakarítani. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a program eddigi pályázatainak köszönhetően az ország 260-270 millió kilowattóra energiamennyiséget spórolt meg, ami nagyságrendileg 80 ezer háztartás éves energiafogyasztását jelenti. A mostani pályázat pedig jelentősen növeli majd ezt az értéket - vélekedett az államtitkár.



Weingartner Balázs tájékoztatása szerint a mostani pályázatban támogatott háztartási gépek üzembe helyezésével évente 25 millió kilogramm széndioxiddal kevesebb kerül a levegőbe és a programban résztvevők együttesen évente több mint 1 milliárd forint rezsiköltséget takarítanak meg.



Weingartner Balázs felidézte, hogy az Otthon Melege Programban idén háztartási nagy gépek cseréjére (hűtő, fagyasztó, mosógép) pályázhatott a lakosság, a támogatási kérelmeket az egyes régiókat tekintve november 5. és 21. között lehetett beadni.



Az Otthon Melege Programban a kormány eddig több mint 200 ezer háztartás energetikai korszerűsítéséhez járult hozzá, mintegy 30 milliárd forint támogatással.