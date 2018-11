Hiány

Román buszsofőrök jöhetnek Magyarországra, akkora a hiány

hirdetés

Egy most megjelent hirdetmény alapján azt írja az Mfor, hogy úgy tűnik, akkora a munkaerőhiány Komárom és Fejér megyékben, hogy már a határon túlról is csábítják az alkalmazottakat. Legalábbis erre enged következtetni a hirdetményben szereplő felhívás.



Eszerint ugyanis október 19-én kötött szerződést a Középnyugat-Magyarországi Közlekedési Központ (KNYKK) a marosvásárhelyi Future Job Europe SRL-lel munkaerő biztosítás tárgyában. A szerződés értelmében a KNYKK



- autóbuszvezetőt,

- autószerelőt,

- autóvillamossági szerelőt,

- autófényezőt

- és karosszéria lakatost foglalkoztatna.



Azt, hogy határon túliakkal töltenék fel az üres álláshelyeket, részben a romániai székhelyű társasággal történő szerződés támasztja alá, részben pedig a leendő alkalmazottra irányuló nyelvtudást érintő kritérium. Ugyanis a KNYKK kiemeli:



tekintettel arra, hogy a szabályzatokat ajánlatkérő kizárólag magyar nyelven biztosítja a munkavállaló részére, így a kölcsönzött munkaerőnek - a feletteseivel való kommunikáció - illetve az autóbuszvezető munkakör esetében az utazóközönséggel való kommunikáció érdekében tudnia kell minimum középszinten magyar nyelven kommunikálni.



A többi keresett szakember esetében pedig szakmai szintű nyelvismeret is szükséges.



Future Job Europe-pal megkötött szerződés nettó 248,27 millió forintról szól, ami pontosan annyi, amekkora fedezet erre a célra a KNYKK rendelkezésére állt. A Future Job Europe nemcsak saját honlapján, hanem a Facebookon is hirdeti az buszvezetői állást. Eszerint kiemelt órabér, pótlékolási rendszer és jelenléti bónuszt kínálnak a dolgozóknak.



Az Mfor azonban megjegyzi, az azonban nagy kérdés, hogy ha csak október 19-én kötötték meg a szerződést, hogy lehet, hogy már június 15-én közzétették az első felhívást a közösségi oldalon.