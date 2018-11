Gazdaság

Egyetlen nemzeti védjegyet alkalmazna az Agrárminisztérium

Az Agrárminisztérium olyan új, állami minősítési rendszert szeretne létrehozni, amely kiváltja az összes egyéb minőségi emblémát, egyetlen erős védjegyet teremtve. 2018.11.18 00:30 MTI

Nagy István agrárminiszter szombaton a Magyar Pékszövetség hévízi közgyűlésén beszélt arról, hogy a biztonságos és jó minőségű termékek iránti igénynek megfelelve hoznának létre egy új, állami felügyeletű nemzeti védjegyet, amely hiteles és valódi biztonságot ad a termékeknek és a vásárlóknak.



Jelenleg Magyarországon 47 tanúsító védjegy és 11 ezer olyan jelölés létezik, amely élelmiszerek esetében használatos, de ezek között nehéz eligazodnia a gyártóknak és a vásárlóknak is - indokolta a kezdeményezést az agrárminiszter.



Emlékeztetett arra, hogy a sütőipar az élelmiszerágazat egyik legrégebbi ága, amelyben a hazai élelmiszeripari vállalatok mintegy negyede, vagyis csaknem 1200 vállalkozás 19 ezer munkavállalója dolgozik.



Az újjáalakult Agrárminisztériumnak egyik kiemelt feladata az élelmiszeripar, azon belül a sütőipar fejlesztése. Január 1-jétől például 40 milliárd forintos pályázati keret nyílik meg technológiai beruházásokra, amelyekre a pékségek is jelentkezhetnek.



A gazdaságfejlesztési pályázatokon a sütőipari cégek eddig több mint négyszáz pályázatot adtak be és 6 milliárd forintot nyertek el, amelyből 4 milliárdot már ki is osztottak - jegyezte meg.



Nagy István szerint védeni kell a magyar pékárukat az olcsóbb és gyengébb minőségű termékektől, ezért is változtatták meg a magyar élelmiszerkönyv előírásait. Úgy fogalmazott: a fehér kenyér és a rozskenyér legyen az, amit a neve is tükröz.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy a sütőipar az elmúlt 50 évben jelentős átalakuláson ment át, robbanásszerűen bővült a termékpaletta. Míg 50 éve alig tízféle kenyér és 50-féle péksütemény volt, addig ma 150-féle kenyér és több ezerféle péksütemény van a kínálatban.



Az agrártárca vezetője arról is szólt, hogy a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hatóság (Nébih) kiemelt ügyekkel foglalkozó igazgatóságának feladatkörét bővítették, hogy növelje az élelmiszerbiztonsági ellenőrzések hatékonyságát. Ezt szolgálja az is, hogy a következő években mintegy 8 milliárd forintból egységes központi laborbázist alakíthat ki a Nébih, visszaszorítva a visszaéléseket.



Az agrártárca új online élelmiszeripari adatbázist is kiépít, hogy az ágazat statisztikai adatait felhasználóbarát módon, módszertani útmutatókkal együtt lehessen elérni. A minisztérium szándéka, hogy az új élelmiszeripari információs rendszer, az ÉLIR az élelmiszeripar valós információs központja legyen - emelte ki Nagy István.