Csúcs

Rekord szőlő- és bortermésre számít az Agrárminisztérium idén

Az utóbbi évek legnagyobb szőlőtermésére, 62 ezer hektár termőterületről 550 ezer tonnára és 3,8 millió hektoliter bormennyiségre számít az Agrárminisztérium (AM) idén.



Az AM szombati közleménye szerint Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár Soltvadkerten, a X. Márton-napi újbor ünnepen megjegyezte, hogy a hektáronkénti termésátlag csaknem másfélszerese a tavalyinak, ez pedig ellensúlyozhatja az alacsonyabb szőlőárakat. A beszámolók alapján hosszabb távú felvásárlási szerződéssel biztonságosabban értékesíthető a termés - tette hozzá.



Az államtitkár szerint a rekordtermésnek köszönhetően kivételesen sok, akár 3,8 millió hektoliter bor is készülhet. Az idei bortermés - mint mondta - az EU-ban is kiemelkedő, 175,6 millió hektoliterrel az elmúlt öt év legnagyobb, a tavalyit 22,1 százalékkal meghaladó mennyisége várható. A magyar borkivitel évről-évre bővül, 2011 óta 613 ezerről 984 ezer hektoliterre nőtt, a behozatal pedig 790 ezerről 195 ezer hektoliterre csökkent - közölte.



Feldman Zsolt megjegyezte, hogy a szőlészeti és borászati tevékenységet a kormány több jogcímen támogatja, többek között a Szőlő-bor nemzeti támogatási program, valamint a Vidékfejlesztési Program borászati üzem-korszerűsítési, új szőlő telepítési és értéknöveléssel kapcsolatos beruházási fejezete keretében. A 2016-ban elfogadott szőlő-bor ágazati stratégia végrehajtásán túl a minisztérium a jól pozícionált közösségi márkák megteremtésére és az adminisztratív terhek további csökkentésére törekszik, a külpiacokon értéknövekedést szeretne elérni, a 2020 utáni uniós agrárpolitikában pedig határozottan képviseli a magyar érdekeket - mondta az államtitkár a közlemény szerint.