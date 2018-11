Környezetvédelem

AM: a rossz levegőminőség legfőbb oka a helytelen fűtés

Tudatosítani kell, hogy a helytelen fűtéssel a kisméretűrészecske-kibocsátás révén a levegőszennyezésért a lakosság is felelős, és ne a szabályozott körülmények között működő ipart, közlekedést hibáztassa a légszennyezésért. 2018.11.07 13:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bár a rossz levegőminőség legfőbb oka a helytelen lakossági fűtés, a társadalom nagy része ezzel nincs tisztában, és más szektort tesz felelőssé a légszennyezésért - mondta Rácz András, az Agrárminisztérium (AM) környezetügyért felelős államtitkára szerdán a helyes tüzelésről szervezett Fűts okosan! tájékoztató kampány részeként szervezett konferencián Budapesten.



Az államtitkár megjegyezte, hogy a lakosság nem érzi saját felelősségét a 85 százalékos kibocsátásban, és hivatkozott arra, hogy egy februári 1000 fős, országos lefedettségű, reprezentatív felmérés szerint a válaszadók 80 százaléka más szektort, az ipart és a közlekedést tette felelőssé.



A levegő minősége közügy és egyéni felelősség címmel tartott előadásában az államtitkár kiemelte, szemléletformálás kérdése is, hogy helyesen tüzeljenek a lakosok.



Rácz András ismertette, a válaszadók szerint a lakossági fűtés csak 15 százalékban járul hozzá a levegőszennyezéshez. Éppen ezért szavai szerint tudatosítani kell, hogy a helytelen fűtéssel a kisméretűrészecske-kibocsátás révén a levegőszennyezésért a lakosság is felelős, és ne a szabályozott körülmények között működő ipart, közlekedést hibáztassa a légszennyezésért.



A felmérés szerint válaszadók 14 százaléka hulladékkal is tüzel, holott ezt jogszabály tiltja - hívta fel a figyelmet az államtitkár. Hozzátette, hogy a lakosság - tévesen - a kezelt fa eltüzelését is környezetbarátnak tekinti, noha az ezekben lévő vegyi anyagok elégetése veszélyes.



Rácz András hangsúlyozta, a felmérés szerint a megkérdezettek 20-30 százaléka már találkozott a Fűts okosan! kampánnyal, és úgy értékelte, a felvilágosító munka sikeres, folytatásra érdemes.



Praktikus tanácsként az államtitkár kiemelte, hogy lakossági fatüzelésnél a fa mindig legyen száraz és kemény, széntüzelésnél ne használjanak lignitet, rossz minőségű barna szenet, továbbá ne tüzeljék el a kerti hulladékot, hanem inkább komposztálják azt.



Béres András, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. ügyvezetője is arra hívta fel a figyelmet a kerti zöldhulladékról tartott előadásában, hogy tilos az avar égetése, mert szennyezi a levegőt, bár megjegyezte, hogy ezen az előíráson az önkormányzatok enyhíteni szoktak. Kiemelte, a talaj tápanyagtartalmának javítása érdekében a kertben sokat lehet tenni a zöldhulladék komposztálásával, amely révén javul a talaj ellenállóképessége, és csökken a légszennyezőanyag-kibocsátás.