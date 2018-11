Fogyasztóvédelem

Csökken a jogsértések aránya az e-kereskedelemben

A minisztérium és a fogyasztóvédelmi hatóság aktív jelenléttel és rendszeres ellenőrzésekkel járul hozzá a magyar családok, vásárlók jogainak megóvásához, érdekeinek védelméhez. 2018.11.05 10:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az elmúlt évek fogyasztóvédelmi ellenőrzései 54 százalékról 15 százalékra szorították vissza az e-kereskedelemben tapasztalt jogsértések arányát - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint az e-kereskedelmi vállalkozások tipikus hiányossága, hogy elmarad a 14 napos elálláshoz kötődő részletes tájékoztatás, illetve sok esetben az elállási jog gyakorlását szabálytalanul többletfeltételekhez kötik. Problémák merülnek fel az elérhetőségi adatok közlésével is, hiszen a magyar nyelvű honlap vagy a ".hu" végződés nem garantálja, hogy magyarországi webáruházból vásárolnak a fogyasztók. Ezen felül megállapították, hogy a tapasztalatok alapján a termék kiszállításáról szóló határidő gyakran megtévesztő, a cégek nem tudják tartani a rendeléskor vállalt ígéretet.



A közlemény idézte Keszthelyi Nikolettát, az ITM fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárát, aki kifejtette: "2017 óta a fogyasztóvédelmi ellenőrzések középpontjában az elektronikus kereskedelem áll. A rendszeres ellenőrzések a vásárlók mellett a tisztességes vállalkozásokat is védik."



A minisztérium azt javasolja, hogy az internetes vásárlás előtt az érdeklődők látogassanak el a www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu honlapra, ami az e-kereskedelmi cégek ellen hozott jogerős határozatok mellett tartalmazza azt is, ha a vállalkozás teljesítette a határozatban foglaltakat, és így fogyasztóvédelmi szempontból már megfelelően működik. Ha az európai uniós tagállamokban bejegyzett webáruházakból történő vásárlásnál merült fel probléma, akkor az ITM-en belül működő Európai Fogyasztói Központ nyújt érdemi és ingyenes segítséget.



