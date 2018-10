Energia

Az utóbbi három év legjobb eredményét érte el a Mol

hirdetés

A Mol-csoport 708 millió dollár tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredményt (EBITDA) ért el az idei harmadik negyedévben, 23 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában, ez az utóbbi három év legjobb negyedéves eredménye - közölte a Mol Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán.



A pénzügyi jelentés szerint az első három negyedév EBITDA-ja meghaladja a 2 milliárd dollárt.



Forintban számolva az újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított EBITDA 197,4 milliárd forint volt a harmadik negyedévben, az előző év azonos negyedévében elért 150 milliárd forint után. Az eredmény meghaladta a várt 188,8 milliárd forintos piaci konszenzust.



A jelentés idézi Hernádi Zsoltot, az olajipari vállalat elnök-vezérigazgatóját, aki szerint az erős harmadik negyedéves eredményeknek köszönhetően elérhető közelségbe került az év során megemelt, 2,4 milliárd dolláros EBITDA-cél teljesítése vagy túlteljesítése, miközben jelentős eredményeket értek el a 2030-as stratégia átfogó átalakítási folyamatainak megvalósításában is.



A konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján készült jelentés szerint az egyszerűsített szabad cashflow 22 százalékos emelkedés mellett 398 millió dollárt ért el a harmadik negyedévben. Így az első három negyedévben az egyszerűsített szabad cashflow 1,29 milliárd dollárt tett ki, amely már most eléri az éves célsáv felső értékét.



Az értékesítés nettó árbevétele 5,2 milliárd dollár (1450 milliárd forint) volt, a tavalyi harmadik negyedévben elért mintegy 4 milliárd dollár (1046 milliárd forint) után.



Az elnök-vezérigazgató kiemelte az EBITDA és a szabad cash flow növekedését, ami értékelése szerint a magas olajárak miatt elért jobb kutatás-termelési eredményeknek, a fogyasztói szolgáltatások üzletág kétszámjegyű növekedésének, valamint a romló makrogazdasági környezet ellenére kiegyensúlyozott eredményeket elérő feldolgozás-kereskedelem üzletágnak köszönhető.



Az idei harmadik negyedévben írták alá a vállalatcsoport kiemelt projektje, a poliol üzem tervezési, beszerzési és kivitelezési feladataihoz kapcsolódó szerződéseket, valamint stratégiai együttműködést kötöttek a műanyag hulladék újrahasznosítása terén is - tette hozzá Hernádi Zsolt.



A kutatás-termelés speciális tételek nélküli EBITDA-ja 319 millió dollárra (89 milliárd forint) emelkedett a harmadik negyedévben, ez 70 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest, köszönhetően az emelkedő gáz- és olajáraknak.



Az átlagos napi termelés kissé csökkent a harmadik negyedévben, így napi 108 300 hordó olajegyenértéket tett ki. Az Egyesült Királyságban található Catcher mezőn elindult kőolajtermelés ellensúlyozni tudta a szokásos éves karbantartási munkálatok miatt kieső termelést.

A feldolgozás-kereskedelem üzletág csaknem 262 millió dolláros (72,9 milliárd forint) újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" EBITDA-val zárta a harmadik negyedévet. Ez dollárban számolva kissé kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, ugyanakkor a petrolkémiai és finomítói árrések jelentősen alacsonyabbak voltak. A gyengülő árréseket a finomítói termelés és az üzletág jó belső teljesítménye ellensúlyozta.



A fogyasztói szolgáltatások szegmens továbbra is kétszámjegyű növekedést produkált, a nem üzemanyag termékek növekvő árrése és a közép-kelet európai üzemanyag-piaci trendek eredményeképpen. A csaknem 147 millió dolláros (40,9 milliárd forint) negyedéves EBITDA újabb rekorderedmény, 11 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest. A vállalatcsoport 2015-ben bevezetett Fresh Corner koncepciója szerint átalakított értékesítési pontok száma 363-ról 606-ra emelkedett az elmúlt 12 hónap során.



A gázszállítási üzletág EBITDA-hozzájárulása a harmadik negyedév során 25 millió dollár (7 milliárd forint) volt, amely az alacsonyabb szállítási volumenek és az emelkedő energiaárak miatt alacsonyabb a 44 millió dolláros (11,5 milliárd forint) bázishoz képest.



A Mol részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír keddi záróára 2976 forint volt, az elmúlt egy évben az árfolyam 2488 és 3350 forint között mozgott.