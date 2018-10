Összevonás

Beolvasztanák a halgazdálkodási cégbe a Balatoni Halászati Zrt.-t

hirdetés

A Balatoni Halászati Zrt.-t beolvasztanák a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-be (BHN), aminek eredményeként tisztán saját előállítású halakkal lehetne biztosítani a balatoni haltelepítéseket, és ki lehet alakítani egy olyan kereskedelmi értékesítési láncot, amely minőségi balatoni hallal látja el az éttermeket. Erről Bitay Márton Örs állami földügyekért felelős államtitkár beszélt pénteken Siófokon, az V. Balatoni Horgász Konferencián.



Az MTI kérdéseire válaszolva az államtitkár kijelentette: saját, de kormányzati támogatást élvező álláspontjáról tud beszámolni a két állami céggel kapcsolatban. A Balatoni Halászati Zrt. közel tíz éve már csak tógazdaságok vagyonkezelésével foglalkozik. Az összeolvadás leghamarabb jövőre várható, ennek során fontos kérdés, hogy miként rendezzék a halászati társaság több mint 2 milliárd forintos adósságát, amelyet az állammal szemben halmozott fel tulajdonosi kölcsön formájában - fejtette ki.



A Balatoni Halászati Zrt. vagyonkezelésében lévő tógazdaságokat mindenképpen állami tulajdonban kellene tartani, átadva őket a nonprofit halgazdálkodási társaságnak. Így lehet biztosítani a hátterét, hogy száz százalékig saját előállítású halakkal történhessen a jövőben a balatoni haltelepítés, halutánpótlás - hangsúlyozta Bitay Márton Örs.



Az államtitkár rámutatott, hogy a kormányzat szemléletváltásának eredményeként az elmúlt időszakban a halászat helyett immár a horgászatot preferálják. Hozzáfűzte, hogy ma már több mint 500 ezer főre tehető a horgászatban aktívan érintettek száma.

Felidézte, hogy voltak, akik támadták a döntést, amely megszüntette a természetes vizeken, így a Balatonon is a halászatot. Ma már látható azonban, hogy korlátok között lehet tartani az invazív, illetve idegenhonos fajokat halászhálók nélkül is - mondta.



A Balaton térsége komoly turisztikai fejlesztéseken esik át - jelezte az államtitkár. Kiemelte: sokat kell még fordítani arra, hogy a Balaton betölthesse Európa horgászturizmusában a helyzetéhez és adottságihoz méltó szerepét.



Szári Zsolt, a BHN Zrt. vezérigazgatója arról számolt be, hogy 2011 óta folyamatosan nő a társaság árbevétele, az idén először haladja meg az 1 milliárd forintot. A nonprofit társaság horgászati ágazatának eredménye már októberben meghaladta a 732 millió forintot. Közölte, a Balatoni Halászati Zrt. vagyonkezelésében lévő fonyódi és mórichegyi tógazdaságok átvételével közel duplájára, mintegy 1200-1300 hektárnyira emelkedne a haltermelési területük, amely alkalmassá tenné a társaságot a kormányzat által kitűzött célok teljesítésére.



A vezérigazgató beszélt arról, hogy a balatoni hal különlegesen jó ízét a tiszta víz és a táplálék adja. A tó vízgyűjtőjén lévő lellei és buzsáki tógazdaságukban már sikerült hasonló körülményeket teremteni, ezzel igazi balatoni hal kerülhet a vendéglátóhelyek asztalára is. A két tógazdaság halai elsőként nyerték el az országban a Minőségi Magyar Hal tanúsítványt - közölte.



Megkapta a "balatoni hal" oltalom alatt álló földrajzi jelzést is a Balatonban élő, illetve a Balaton vízgyűjtő területén szaporított és nevelt, élő, hűtött vagy fagyasztott formában kereskedelmi forgalomba kerülő fogassüllő és ponty. Most várja a társaság, hogy a nemzeti oltalmat az unió is elismerje - tájékoztatott a vezérigazgató.