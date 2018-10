Gazdaság

Felkészült a karácsonyi csomagforgalomra a Magyar Posta és a NAV

Felkészült a karácsonyi csomagforgalomra a Magyar Posta és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - hangzott el az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában pénteken.



Panulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője elmondta, az utolsó negyedévben érkezik az éves forgalom majdnem 40 százaléka. Ebben az időszakban fokozott a készültség minden logisztikai cégnél és futárcégnél, a postánál is.



Példaként említette, hogy a munkaerőt átcsoportosítják és toboroznak, de segítségükre van egy egymilliárd forintos fejlesztés, az október elsejétől működő automata csomagfeldolgozó is. A kézbesítésnél pedig adminisztrációs egyszerűsítésekkel növelik a hatékonyságot.



Leopold Róbert, az adóhivatal vám- és jövedéki szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Unión (EU) kívülről érkező áruk 22 euró értékig vám- és adómentesek. 22 euró és 150 euró között csak az általános forgalmi adót kell megfizetni, míg 150 euró felett már áfát és vámot is. Az EU-n belül rendelt csomagoknál nincs sem vám, se adófizetési kötelezettség - tette hozzá.