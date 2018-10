Tudatos Vásárlók

Bírják az esést, sőt a vizet is, de azért ne ugráljunk rajtuk

Az összesített szempontok alapján 7 termék végzett 70% fölött. Az élmezőnyt egyértelműen a Kindle-készülékek uralják, mert felhasználóbarát a kezelésük, kényelmesen olvashatók, nem mennek azonnal tönkre, ha leejtjük őket, és sokáig bírja az akkumulátor. Viszont ezek a termékek egyértelműen a drágább kategóriába tartoznak. Áruk 60-80 ezer forint között mozog.



Ebből a tesztből is kiderült, hogy csak az ár alapján nem érdemes választani, mert a fenti, drágább árkategóriában voltak olyan termékek, amelyek a minőségi lista végére kerültek. Az élmezőnyhöz közel ugyanakkor hasonlóan jó szintet hoznak 40-45 ezer forintos készülékek is.



Az e-book olvasóknál az egyik legfontosabb szempont, hogy milyen jól tudunk velük olvasni különböző fényviszonyok mellett, vagyis mennyire éles, kontrasztos a kép és tükröződik-e a képernyő. Szintén az olvasási élményt befolyásolja, hogy kényelmes-e a készülék használata például zsúfolt buszon állva, ülve vagy éppen ágyban fekve. Jó hír, hogy mindkét szempontból jól szerepeltek a tesztelt termékek, ugyanis a 24-ből 15 készülék legalább 4 pontot kapott ezekre a szempontokra a 0-tól 5-ig terjedő skálán.



Ha nem szeretnénk folyton konnektort keresgélni a nyaralás alatt, nem mindegy , hogy mennyi ideig bírja az akkumulátor egyetlen feltöltéssel. A gyártók többnyire csak napi fél óra olvasás és egy fix fényerő beállítás mellett adják meg az akkumulátor üzemidejét, ami sokszor távol áll a valós olvasói szokásoktól. A TVE tesztjében ennél életszerűbb helyzetben vizsgálták az akkuk üzemidejét: napi 2 óra használatot és különböző erejű háttérfény beállítást vettek alapul. Jó hír, hogy a tesztelt 24 készülékből 20 olyan találtak, amelyben az akku több mint két hétig bírja egy feltöltéssel, mindössze 3 készülék volt, amelyik csak közel egy hétig bírja.



Az elektronikai kütyüknél szinte törvényszerű, hogy úton-útfélen leejtjük őket, nekiütődik a képernyő valaminek, ezért nem mindegy, hogy mennyire strapabíró készüléket választunk. A teszt során egyrészt felépítés alapján értékelték, hogy milyen erős a szerkezet, másrészt karcolás és ütéstesztnek is alávetették őket, és azt nézték, hogy keletkezett-e rajtuk maradandó sérülés. Jó hír, hogy 15 termék kapott közepes vagy annál jobb pontot ebből a szempontból, vagyis elég strapabírónak bizonyult. Náluk nem kell aggódnunk, hogy egy-két kisebb leejtés után darabjaira hull. És ezek között az e-bookok között volt 80 ezer forintos, de 30 ezer forintos készülék is. Sőt azok a készülékek, amelyek a gyártó állítása szerint vízállóak, a teszt során egy órán keresztül bírták víz alatt meghibásodás nélkül.

A leggyengébb láncszemnek az e-könyv letöltés, vásárlás bizonyult. A tesztelt készülékek szinte mindegyikénél a leggyorsabban úgy jutunk hozzá az új e-könyvhöz, ha számítógépről töltjük le kábellel. A webáruházból közvetlenül az e-book olvasóra történő letöltés szinte sehol sem volt zökkenőmentes, de ezen belül is jelentős eltérések voltak az egyes készülékek között.