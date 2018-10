Közműszámlák

Díjnet: egyre többen váltanak elektronikus számlára

Szeptemberben az átlagosnál mintegy 25 százalékkal több új felhasználó regisztrált a Díjnetre, egy hónap alatt több mint 18 ezer elektronikus számla regisztrációt kezdeményeztek a rendszerben - közölte a cég kedden az MTI-vel.



A Díjnetre történt e-számla regisztrációk száma azt követően nőtt jelentősen, hogy szeptember elején a Nemzeti Közművek áramszolgáltatója is csatlakozott a független e-számlakezelő rendszer jelenleg már 30 különböző szolgáltatót számláló partnerei közé.



Az elmúlt hónapban több mint négyezren kezdeményezték, hogy a jövőben az NKM Áramszolgáltató Zrt. által kiállított villanyszámláikat is elektronikusan fizethessék be a rendszeren keresztül. Ehhez át kell szerződniük a jelenlegi szolgáltatótól az NKM Áramszolgáltató Zrt.-hez. Az ügyfelek az online kezdeményezhető szolgáltatóváltást, illetve az azt követő egyszerű jóváhagyást követően már automatikusan elektronikusan fizethetik be villanyszámlájukat is. Az átszerződés a fogyasztó számára nem jár további teendőkkel.



Az NKM Áramszolgáltató csatlakozásával a Díjnet partnerei közé, az összes magyar háztartás számára lehetővé vált, hogy a Díjnet felületén keresztül, online kezelhesse és fizethesse be villanyszámláját. A fővárosi lakosok már minden közműszámlájukat befizethetik a Díjneten: az NKM Áramszolgáltató mellett további 13, a fővárosban, vagy a fővárosban is szolgáltató partner számláit kezeli a társaság. Az áram-, gáz-, víz-, csatorna-, távhő- és hulladékszállítási szolgáltatók mellett a legnagyobb távközlési cégek, valamint három biztosítótársaság számlái is elérhetők a Díjnet rendszerén.