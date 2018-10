Fejlesztés

Az ipari ingatlanok alig harmada energiahatékony egy felmérés szerint

A bérbeadási céllal épített magyarországi ipari ingatlanok csupán harmada, mintegy 2,1 millió négyzetméternyi raktár, csarnok és logisztikai központ tekinthető energiahatékonysági szempontból korszerűnek - derül ki a Knauf Insulation és a Raktár.info szakmai portál közös, MTI-nek hétfőn megküldött felméréséből.



A felmérés szerint ezzel Magyarország a lakosság arányához viszonyítva - Csehország után, de Lengyelország előtt - második Közép-Európában.



A kutatás rávilágít arra is, hogy az ipari ingatlanok energiahatékonysága közötti különbségek a bérleti és üzemeltetési díjakban is megmutatkoznak.



A bérleti díjak emelkedésének dinamikája 2018 első felében tovább nőtt. A modern, kitűnő helyen lévő, korszerű műszaki színvonalú, gyorsan variálható belterű, irodákat és szolgáltató egységeket is magába foglaló ipari/logisztikai ingatlan kínálati bérleti díja négyzetméterenként már jellemzően 4,3-4,5 euró.



Ezzel szemben a régi ipari ingatlanok bérleti díja - lokációtól, állapottól, mérettől és műszaki lehetőségektől függően - akár fele vagy negyede is lehet egy korszerű, energiahatékony ipari épület bérleti díjának, a magasabb rezsiköltség miatt.



Az elemzés szerint Budapesten és környékén már alig hirdetnek kiadó vagy eladó csarnokot, raktárt vagy logisztikai központot. Az országnak ezen a részén már leginkább csak a 100 négyzetméter alatti vagy pedig 1000-5000 négyzetméter közötti ipari épületekben van még szabad kapacitás, elvétve lehet csak 500-1000 négyzetméteres és 5000 négyzetméter feletti ingatanokat találni.