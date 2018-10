Munkaerőpiac

Kimerültek, ájuldoznak a munkások a H&M-nek beszállító gyárakban?

Ezzel szemben a H&M arról számolt be, hogy az eltelt öt év alatt nagy lépéseket tettek abban a folyamatban, amely a méltányos bérezéshez vezet. 2018.10.03 13:12 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A H&M cégcsoport 4801 boltjával a spanyol Inditex (Zara, Stradivarius, Massimo Dutti) után a világ második legnagyobb ruházati kereskedelmi vállalata. Eközben a ruházati óriás termékeit készítő munkások a szegénységi küszöb alatt élnek, annak ellenére, hogy a cég 2013 novemberében nyilvánosan elkötelezte magát amellett, hogy biztosítani fogják dolgozóiknak a tisztességes élethez szükséges jövedelmet - számol be a Clean Clothes Campaign (CCC) a napokban nyilvánosságra hozott friss kutatása. “A H&M stratégiai beszállítóinál 2018-ra annyit kell fizetni a dolgozóknak, ami elég a tisztességes megélhetéshez. Addigra ez közel 850 ezer ruhaipari munkást fog érinteni” – írták akkor vállalásukban, amely része volt a cég által akkor összeállított Méltányos Bér Stratégiának (Fair Living Wage Strategy).



A H&M által vállalt határidő közeledtével a Clean Clothes Campaignben részt vevő civil szervezetek utánajártak, valóban javult-e a helyzet. (A CCC olyan európai civil szervezetek hálózata, amely a ruházati- és textilipari munkások helyzetének javításáért küzd világszerte.) Öt évvel ezelőtt a H&M termékeinek 60%-a a cég ún. arany vagy platina fokozatú stratégiai beszállítóinak gyáraiban készült, ezért ezekbe, pontosabban közülük hatba látogattak el a CCC munkatársai: 2018 márciusa és júniusa között 62 dolgozóval készítettek interjút Bulgáriában, Törökországban, Indiában és Kambodzsában.



Állítólag továbbra is a végsőkig túlóráznak, olykor 16 órán át folyamatosan dolgoznak, hogy megkeressék a létminimumot, ezért mindennapos az ájulás a H&M-nek dolgozó gyárakban - állítja a Clean Clothes Campaign információi alapján a Tudatos Vásárló.