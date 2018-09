Brexit

Toyota: hónapokra is leállhat az angliai termelés "kemény Brexit" esetén

hirdetés

A Toyota japán autóipari óriáscég nagy-britanniai részlegének vezérigazgatója szerint a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után akár hónapokra is leállhat a cég angliai termelése, ha Londonnak addig nem sikerül megállapodásra jutnia az Európai Unióval a kereskedelmi kapcsolatok feltételrendszeréről.



Marvin Cooke, a közép-angliai Derbyshire megyében működő, a japán cég európai termelési központjának is számító Toyota-üzem vezetője a BBC közszolgálati rádiónak nyilatkozva szombaton - éppen fél évvel a brit EU-tagság megszűnésének várható időpontja előtt - kijelentette: meggyőződése szerint ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül "zuhan ki" az EU-ból, és emiatt akár csak egyetlen részegység nem érkezik meg időben valamelyik külföldi beszállítótól, akkor lehetetlenné válik az autógyártás az üzemben a fennakadás idejére.

Cooke szerint egyszerűen megjósolhatatlan, hogy az esetleges "kemény Brexit" okozta fennakadások meddig tartanának: lehet szó órákról, napokról, hetekről, de akár hónapokról is.



A vezérigazgató elmondta: a Toyota angliai gyárába átlagosan 37 percenként érkeznek kamionok az európai beszállítók által gyártott részegységekkel, és akár egynapi leállás is komoly veszteségeket okozhatna, mivel az üzem napi termelési értéke 12 millió font (4,4 milliárd forint).



Az utóbbi hetekben a brit üzleti szektor más szereplői is folyamatosan figyelmeztetik a brit kormányt a megállapodás nélküli Brexit esetén megjelenő vám- és egyéb kereskedelmi akadályok súlyos gazdasági kockázataira.



A brit autógyártók és -kereskedők szövetségének (SMMT) minapi beszámolója szerint idén az első félévben máris csaknem 50 százalékkal zuhant a brit autóiparban bejelentett új beruházási tervek értéke a tavalyi azonos időszakhoz képest, mindenekelőtt a Brexit-folyamatot övező bizonytalanságok miatt.



Az Airbus európai repülőgépgyártó konzorcium nemrégiben közölte, hogy kérdésessé válna további jelenléte a brit gazdaságban, ha Nagy-Britannia a jövőbeni kapcsolatrendszer feltételeiről szóló megállapodás nélkül távozik az Európai Unióból.



Az Airbus 25 nagy-britanniai telephelyétől közvetve vagy közvetlenül 100 ezer brit munkahely függ.



A Jaguar Land Rover brit luxusautógyártó figyelmeztetése szerint a vállalatnak évente 1,2 milliárd font (csaknem 440 milliárd forint) többletköltséget okozna, ha európai exportját a brit EU-tagság megszűnése után vámok terhelnék, és ez a cég fennmaradását sodorná veszélybe.



A japán Honda autóipari konglomerátum brit érdekeltségeinek szakértői a londoni alsóház nemrégiben tartott meghallgatásán elmondták: a cég angliai üzeméhez hétpercenként érkeznek kamionok az uniós beszállítóktól származó részegységekkel, és a raktárakban mindössze egynapi termeléshez szükséges készlet van. A Honda szakértői szerint ha a kontinensről érkező részegység-behozatalt vámvizsgálatnak kell alávetni, a beszállítási folyamat ebből eredő minden negyedórányi késedelme 850 ezer font (csaknem 310 millió forint) halmozott éves veszteséget okozna a cégnek a tovagyűrűző fennakadások miatt.