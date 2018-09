Autómegosztás

Mercedes-Benzekkel bővül a Mol Limo flottája

Az idén januárban elindított Mol Limo jelentősen túlteljesítette a várakozásokat, már több mint 35 ezer felhasználója van az autómegosztó szolgáltatásnak. Az első fél év alatt több mint 1,5 millió kilométert tettek meg a fővárosban közlekedők - mondta Ratatics Péter, a Mol-csoport fogyasztási szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója kedden Budapesten sajtótájékoztatón.



Az autómegosztó szolgáltatás keretében 100 elektromos és 300 benzinüzemű Volkswagen up! áll a felhasználók rendelkezésére, ehhez csatlakozik az 50 Mercedes-Benz - tette hozzá.



Az ügyvezető igazgató elmondta: az igények felmérése alapján választották ki a prémium, ugyanakkor fiatalos, lendületes modellt, amellyel újabb felhasználókat céloznak meg.



Az autómegosztó szolgáltatásnak egyre nagyobb teret kell kapnia a városi közlekedésben, be kell illeszteni a hagyományos közlekedési módok mellé - hangsúlyozta Ratatics Péter.



A Mol írásos tájékoztatása szerint a vállalat 2016-ban elfogadott stratégiájában megfogalmazta, hogy sokkal nagyobb szerepet szán a mobilitási szolgáltatásoknak, ennek fontos mérföldköve volt a Mol Limo elindítása.



A szolgáltatás fejlesztésével folytatódik a Limo célkitűzésének megvalósítása, amely szerint a vállalat folyamatosan növeli a gépkocsiflottát, az infrastrukturális fejlesztések függvényében fokozatosan emelve benne az elektromos autók arányát, továbbá a szolgáltatás működési területét 2020-ra Budapest közigazgatási határáig kiterjeszti.



Az autómegosztó szolgáltatás területe a januári indulás mintegy 10 négyzetkilométerrel, 70 négyzetkilométerre bővült. A zónabővítés előfeltétele volt a megfelelő töltési infrastruktúra kialakítása, ezért a Mol a külső Váci úton található töltőállomásán is elektromos töltőegységeket alakított ki.



A Kecskeméten gyártott, ettől az évtől forgalmazott Mercedes-Benz A-osztályt a Mol Limo flottájában a havidíjas felhasználók percenként 99 forintért, az alkalmi felhasználók 111 forintért vehetik igénybe.