Húsipar

Afrikai sertéspestis - 11 ország függesztette fel Belgiumból húsbehozatalát

Az afrikai sertéspesti miatt tizenegy Európai Unión kívüli ország függesztette fel a sertéshús importját Belgiumból - közölte a Le Soir című belga napilap szerdán.



Denis Ducarme belga agrárminiszter tájékoztatása szerint Dél-Korea, Kína, Fehéroroszország, a Dél-Afrikai Köztársaság, Tajvan, Mexikó, a Fülöp-szigetek, Japán és Szingapúr a sertéshúsra, Ukrajna és Szerbia a sertéshús mellett más hústermékekre is embargót vezetett be azt követően, hogy öt afrikai sertéspestises vaddisznót találtak Belgium dél-keleti, Luxemburggal határos régiójában.



A korlátozó intézkedések súlyosan érinthetik az ágazatot és az abban dolgozó mintegy 15 ezer alkalmazottat - közölte.



A napilap beszámolója szerint Belgiumban mintegy 6 millió sertés tartanak, és ezzel az uniós országok között a nyolcadik helyen áll. A legtöbb sertést, a teljes belga állomány 93 százalékát Flandriában, az ország északi, flamand nyelvű tartományában tartják, vágóhidain több mint egymillió tonna sertéshúst dolgoznak fel évente. A hús mintegy kétharmadát szállítják külföldre. Az embargót bevezető országok közül Kína és Dél-Korea a belga sertéshúsexport mintegy 45 százalékát vásárolta.



A belga sertéshúsnak az unió piacain mintegy 5 százalékos a részesedése. A teljes belga sertéshúsexport értéke tavaly elérte az 1,27 milliárd eurót.



A La Libre Belgique információ szerint elképzelhető, hogy a fertőzés átkerül más tartományokba, vagy a környező országokba is, ezért hétfőn az érintett régióban 63 ezer hektárra kiterjedően fakitermelésre és erdőjárásra vonatkozó tilalmat vezettek be, azért, hogy a vaddisznók ne riadjanak meg, és lehetőleg ne vándoroljanak át más régiókba. Az intézkedés október közepéig marad érvényben.