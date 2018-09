Hitelminősítés

Megerősítette az EU lehetséges legjobb osztályzatát a Moody's

Megerősítette az Európai Unió lehetséges legjobb, 'Aaa' szintű osztályzatát változatlan stabil kilátással a Moody's Investors Service, kiemelve a döntés fő okai között az EU rendkívül erőteljes tagállami támogatottságát, valamint a javuló adósminőséget, amelyet több uniós gazdaság, köztük Magyarország felminősítése is jelzett az utóbbi időszakban.

A nemzetközi hitelminősítő az osztályzati megerősítéshez fűzött, péntek éjjel Londonban ismertetett elemzésében hangsúlyozta azt is, hogy EU legmagasabb besorolású tagországai elkötelezettek az uniós finanszírozási rendszer megfelelő állapotának fenntartása mellett.



A Moody's megállapította, hogy javulnak az EU-gazdaságok hitelképességi mérőszámai. Az elemzés szerint ezt jelzi, hogy az Európai Unió osztályzatának 2016. június 24-én végrehajtott legutóbbi felülvizsgálata óta a Moody's hat EU-tagállam - Magyarország, Írország, Spanyolország, Szlovénia, Ciprus és Görögország - szuverén adósbesorolásait minősítette fel, és csak egy tagország, az Egyesült Királyság államadós-osztályzatát rontotta.



A Moody's 2016. november 4-én az addigi "Ba1"-ről a jelenleg is érvényes, stabil kilátású "Baa3"-ra javította a szuverén magyar adósbesorolást, visszaemelve Magyarországot a befektetési ajánlású kategóriába. A "Baa3" besorolás a Moody's módszertanában a befektetésre ajánlott államadós-kategória alapszintje.



A másik két globális piacvezető hitelminősítő, a Standard & Poor's és a Fitch Ratings is 2016-ban emelte vissza Magyarországot a befektetési ajánlású sávba, de tavaly óta mindkét cég újabb felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátást tart érvényben a magyar besorolásokra. A Moody's így a három nagy közül egyedüliként tartja nyilván stabil kilátással a magyar államadós-minősítést.



Magyarország legközelebb november 23-án szerepel a Moody's vizsgálati menetrendjében.



Az Európai Unió "Aaa" szintű besorolásának megerősítéséhez fűzött londoni elemzésében a Moody's Investors Service kiemelte azt is, hogy az Európai Unió költségvetésébe befolyó idei tagállami befizetések hozzávetőleg 30 százaléka szintén a lehetséges legjobb, "Aaa" szuverén besorolással ellátott uniós gazdaságoktól származik, a befizetések csaknem 66 százalékát pedig az "Aaa" és az "Aa3" államadós-besorolási szintek közötti sávban lévő EU-tagállamok adják.



A Moody's kimutatása szerint ebben az osztályzati sávban van mások mellett Németország ("Aaa"/stabil), Hollandia ("Aaa"/stabil), Franciaország ("Aa2"/pozitív), valamint Belgium ("Aa3"/stabil).



Mindemellett az uniós költségvetési hozzájárulások mintegy 89 százalékát olyan tagországok fizetik be, amelyeknek államadós-osztályzatára a Moody's stabil vagy pozitív kilátást tart érvényben - áll a hitelminősítő elemzésében.



A Moody's szerint jóllehet az EU-ból távozni készülő Egyesült Királyság az uniós költségvetés egyik kulcsfontosságú nettó befizetője - az idei tagállami hozzájárulások teljes összegének 12,5 százalékát adja -, kilépése azonban várhatóan nem lesz hatással az Európai Unió minősítői osztályzatára.

Az Egyesült Királyság ugyanis - bár a tervek szerint jövőre megszűnik EU-tagsága - 2020-ig várhatóan teljesíti befizetési kötelezettségeit, emellett a brit kilépésből adódó bevételkiesést vagy az unióban maradó 27 tagállam pótolja, vagy csökkenteni lehet az EU-költségvetés kiadásait, de elképzelhető a két lehetőség elegye is - áll a Moody's elemzésében.