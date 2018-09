Foglalkoztatás

Iparkamara: demográfiai okai is vannak a munkaerőhiánynak

Nagyon sok befektető arra panaszkodik, hogy új beruházásaiknak, vagy éppen meglévő termelő kapacitásaik bővítésének egyre inkább a szakképzett munkaerő hiánya szab gátat. 2018.09.12 09:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A magyar gazdaságban tapasztalható munkaerőhiány egyik oka, hogy egy demográfiai hullámvölgy miatt százezerrel kevesebb diák jelenik meg a középfokú oktatásban, mint öt évvel ezelőtt, 14 ezerrel kevesebb a gimnáziumban tanulók száma és 86 ezren "tűntek el" a szakképzésből - mondta Dunai Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára kedden, Szombathelyen, a III. Vas megyei karrierhét megnyitóján.



Szavai szerint nagyon sok befektető arra panaszkodik, hogy új beruházásaiknak, vagy éppen meglévő termelő kapacitásaik bővítésének egyre inkább a szakképzett munkaerő hiánya szab gátat, az állásbörzéken pedig ma már elsősorban a munkaadók keresnek, a jól képzett szakemberek pedig válogathatnak a felkínált munkalehetőségek közül.



Dunai Péter szerint a szülők fejében még mindig tartja magát az a hiedelem, hogy az általános iskola elvégzése után a gimnázium a legmegfelelőbb gyermekük számára, még olyan esetekben is, amikor a gyereknek tanulmányi eredményei alapján esélye sincs a felsőoktatásba való bejutásra, így később a munkaerőpiacon szakma hiányában méltánytalanul csak betanított munkásként tud elhelyezkedni, vagy felnőttként lesz kénytelen szakmát tanulni.



Hozzátette: ezért fontos, hogy minél jobban ráirányítsák a figyelmet a szakmaszerzés fontosságára, emellett tovább kell javítani a szakgimnáziumok és szakközépiskolák felszereltségét és nem utolsósorban jobban meg kell fizetni a szakképzésben résztvevő oktatókat.



A kamara támogatja a pályaválasztást segítő rendezvényeket, valamint a szakmai versenyeket is - mondta a főtitkár. Megemlítette, hogy szeptember 26-28. között újra Budapesten - a Hungexpo területén - rendezik majd meg a Szakmák Európa Bajnokságát, amelyen 28 ország 530 versenyzője méri majd össze a tudását 39 szakmában.



Németh István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorhelyettese az állásbörze megnyitóján úgy fogalmazott: zászlajukra tűzték, hogy megteremtik az átjárást a felsőoktatás és a szakképzés között. A felsőoktatásból lemorzsolódók számára versenyképes szakképzést, a már dolgozók számára pedig olyan felsőoktatási képzéseket kínálnak majd, amelyekre munkahelyük is igényt tart.



Kovács Vince, a Vas Megyei Iparkamara elnöke az MTI-nek a megnyitó után elmondta: a karrierhétre 1500 pályaválasztás előtt álló Vas megyei diákot várnak, akik szervezett iskolai csoportokban, de akár egyénileg is látogathatják a rendezvényt, amelyen a megye 50 legjelentősebb cége, munkáltatója képviselteti magát.